Dumitru Timofte, noul primar al comunei Nicolae Bălcescu. "Am reuşit să bat de unul singur PSD şi PNL"

4

Bre , nea Timofte ...

Ca idee , PNL-ul nu mai este de mult un partid ,,mare'' , ci chiar este o adunatura de manglitori , din cate stim , cu probe ... PSD-ul , nici el nu mai este mare , daca a sustinut temeinic , cu incapatanare prosteasca , idioata , mafiota , o hahalera de dimensiunea caraghiosului Ciocanete ... Ba mai mult , PSD-ul se va rupe in doua si chiar in trei , chiar in perioada imediat urmatoare . Drept urmare , batrane ales , stai drept si gandeste de zece mii de ori si taie odata . Nu ai anii aventurilor nesabuite de care au fost acuzati competitorii mai tineri de duminica de la Balcescu . Ai vazut ce a facut Balan ? A trecut la PSD crezand ca va fi scapat de incompabilitate . N-a reusit in demersul sau , ba mai mult , s-a facut de rahat . De Ciocanete , ce sa mai spunem , ca oricum , el a trait in rahat , a mancat rahat , iar ca a pierdut totul , era de asteptat , implinindu-se astfel urarea ce le-am facut-o candva ... Dumnezeu a dat , Dumnezeu a luat , numele lui fie laudat ! Asculta de cei care te-au votat , de cei care te-au sprijinit si de cei care vor sa faci treaba buna in comuna . Curaj si inteligenta !