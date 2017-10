Dumitru Moinescu i-a premiat pe finaliştii campionatului de biliard

2

ai dreptate Jeny

Jeny, spui ca nu-ti cunosti cuvintele? Si nici macar nu-l cunosti pe Moinescu.Dar daca l-ai cunoaste si ai mai si lucra cu el, ti-ai gasi si cuvintele(uneori injuraturi) si ti-ai linisti gandul pt. viitor. Moinescu este.....ceea ce n-ar merita Medgidia. Este prea bun. Numai cine nu vrea nu poate recunoaste acest lucru. Cine se sperie de Moinescu si nu-l vrea ca sef? Puturosii. Da,Jeny,PUTUROSII. In ultimii patru ani,eu,am participat la atatea actiuni organizate de Moinescu, incat nu are rost sa ti le insir. Ar trebui ca acest ziar sa aiba file si file si file pana la alegerile din 10 iunie ca sa se spuna toate activitatile facute de acest Moinescu,in comparatie cu mincinosul de Iordache ,care nu este in stare sa spuna despre nicio realizare proprie alui,in avantajul nostru al medgidienilor.Ce ma....eu, te chem alaturi de Moinescu daca vrei sa inveti sa faci politica,daca vrei sa inveti sa faci afaceri,daca vrei sa inveti sa fii un bun conducator. Iti spun eu Jeny,ca Moinescu va salva Medgidia incepand cu 10 iunie 2012.