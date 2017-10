Dumitru Moinescu candidează independent pentru Primăria Medgidia

10

Eu m-am cam saturat

Citesc mesajele de mai sus si ma gandesc ca ne meritam soarta. Nu vad decat Iordache si Moinescu. Doamnne ce memorie scurta are romanul. Am uitat deja ca ambii au avut cate 4 ani la dispozitie si nu au facut mai nimic din tot ce le-au promis cetatenilor orasului. Strazile sunt varza ,exceptand centrul si cateva artere principale, parcurile arata din ce in ce mai rau, mizeria de la groapa de gunoi a orasului este purtata de vant in toata zona Ciment, cetatenii racordati la sistemul de incalzire centrala platesc de trei ori mai mult decat cei cu centrale proprii .Cat despre parcul industrial…. A fost un subiect electoral care a ,,dat bine” la vremea alegerilor dupa care ....a disparut. Mai nou Iordache incearca sa ne prosteasca si s-a apucat acum , cu o luna inainte dealegeri ,sa asfalteze strazi ,la fel cum a facut si Moinescu inainte de alegerile trecute. S-a facut totusi ceva in anii astia :s-a vandut apa din Medgidia catre Raja lui Constantinescu si Mazare ,si acum o platim la cel mai scump tarif din tara! Eu va propun sa iesim din cercul asta vicios in care ne invartim de atatia ani. De Cotarla vad ca nu pomeneste nimeni, desi este singurul dintre candidatii la primarie care a dovedit pana acum ca este un om pregatit si gospodar, capabil sa administreze eficient si care are bunul simt sa nu promita lucruri numai pentru a castiga bunavointa alegatorilor. Chiar nu vreti sa vina cineva nou si mai capabil sa conduca orasul? Cu respect Nelu.