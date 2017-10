Dumitru Moinescu, atacat de fostul vicepreşedinte al PDL Medgidia

Dumitru Moinescu, atacat de fostul vicepreședinte al PDL Medgidia

Fostul vicepreședinte al PDL Medgidia, Ionel Militaru, a pus piciorul în prag și a tras un semnal de alarmă vizavi de oamenii cu care PDL dorește să iasă în față la alegerile locale. Mai exact, este vorba despre candidatul PDL la Primăria Medgidia, Dumitru Moinescu, pe care filiala județeană l-a anunțat că va intra în cursa pentru câștigarea fotoliului de edil al orașului Medgidia. După cum deja se știe, anul trecut, magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au condamnat pe Dumitru Moinescu la șaseluni de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de favorizare a infractorului. Decizia magistraților Curții de Apel Constanța a venit la patru ani după comiterea faptei și asta după ce alte două instanțe l-au găsit nevinovat. Decizia instanței este definitivă, ceea ce în-seamnă că Moinescu are cazier. Dacă șefii de partid nu au dat prea mare importanță acestui aspect, de acest lucru s-a sesizat fostul vicepreședinte al PDL Medgidia, Ionel Militaru, care este nemulțumit de faptul că partidul dorește să iasă în față cu astfel de oameni la alegerile din data de 10 iunie. În acest sens, Militaru a trimis o scrisoare președintelui PDL Emil Boc, președintelui Organizației Județene a PDL Con-stanța, Gigi Chiru, lui Vasile Blaga și Elenei Udrea. În scrisoare, Ionel Militaru atrage atenția că, în urmă cu mai bine de jumătate de an, PDL a adoptat Codul Etic, care trebuie respectat obligatoriu de către toți membrii acestei formațiuni politice, menționând pașii urmați de Moinescu în procesul pe care l-a avut și în urma căruia s-a ales cu o condamnare penală pentru favorizarea infractorului. „Dumitru Moinescu s-a ales cu o condamnare penală, numai că acest fapt nu pare să îl deranjeze pe fostul edil, adică infractorul dovedit cu acte, în instanță. În acest caz, ni se pare suspect că nimeni din PDL nu observă că, de fapt, prin condamnarea primită, definitivă și irevocabilă, Dumitru Moinescu s-a autoexclus din PDL, deoarece conform Codului Etic al PDL, Dumitru Moinescu nu mai este membru al acestui partid. Atunci cum poate PDL să susțină pentru Primăria Medgidia un infractor, un condamnat penal, fie el și cu suspendare?”, atrage atenția Ionel Militaru. Totodată, Militaru se întreabă de ce comisia abilitată nu s-a autosesizat din octombrie 2011 până acum în legătură cu incompatibilitatea lui Dumitru Moinescu. „Domnul Ionel Militaru mă atacă în Săptămâna Mare pe un subiect care este deja consumat de mai mult de jumătate de an. Dumnealui și ceilalți adversari ai mei din politică ar dori să nu pot candida la alegerile din acest an”, a precizat Moinescu, într-un comunicat de presă.