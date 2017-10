Dumitru Moinescu a demascat „caracatiţa din Medgidia“ care l-a vrut după gratii

Dumitru Moinescu a demascat „caracatița din Medgidia“ care l-a vrut după gratii

Fostul primar al orașului Medgidia, Dumitru Moinescu, a demascat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, „caracatița din localitate“ care, în opinia sa, a dus la condamnarea lui. „Această «caracatiță» periculoasă a fost inițiată de fostul primar Mircea Pintilie și a continuat de-a lungul anilor. Ținta a fost Edilmed și patrimoniul public, iar principala sursă de bani a fost combustibilul furat din conducta de la Castelu, pe care îl introduceau în centralele orașului. Structura era formată din primar și oameni de interes în domeniul public”, a declarat Dumi-tru Moinescu. Democrat-liberalul a vorbit și despre modul în care a fost devalizat patrimoniul orașului, dând exemplul bowlingului, care a fost vândut lui Mihai Cioti. Totodată, Moinescu a mai acuzat și modul în care au fost date pământurile din Medgidia. „Atunci când am devenit primar, am descoperit că lumea venea și cerea pământurile, iar acestea nu mai erau. Oamenii erau plimbați cu vorba în timp ce Pintilie, Iordache și ai lui se făcuseră stăpâni peste pământurile oamenilor. De câte ori am descoperit nereguli, am sesizat Poliția și Parchetul, dar nici până în prezent nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus Moinescu. Pe de altă parte, fostul primar al Medgidiei spune că, de când a revenit în administrație, a resimțit reacția „mafiei locale”. „De multe ori, am resimțit reacția mafiei locale. Nu de puține ori am primit telefoane de pe numere ascunse, în care eram amenințat. Aceste amenințări au fost atrase din cauza faptului că am avut curajul să demasc afacerile PSD-ului și ale actualului primar, Marian Iordache”, a mai precizat Moinescu. În ceea ce privește condamnarea sa, fostul primar al Medgidiei a declarat că se simte nevinovat. El a spus că va candida, în 2012, pentru Primăria Medgidia, deoa-rece are un proiect care poate salva orașul. În plus, a precizat că nu vrea să se lase doborât de mafia locală și că le transmite, prin intermediul presei, că nu se va da bătut. „Am fost găsit nevinovat de primele două instanțe și condamnat de ultima. Eu mă simt nevinovat. Aștept motivarea instanței de judecată și pe urmă mă voi adresa Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru o cale extraordinară de atac”, a mai spus fostul primar. Dumitru Moinescu a fost condamnat definitiv, vineri, la șase luni de închisoare cu suspendare, pentru infracțiunea de favorizare a infractorului. Decizia magistraților Curții de Apel Constanța vine la cinci ani după comiterea faptei. Potrivit rechizitoriului, Moinescu este acuzat că, în aprilie 2006, pe durata exercitării mandatului de primar, folosindu-se de calitatea pe care o avea, a încercat să influențeze urmărirea penală declanșată împotriva a opt persoane din localitate. Acestea devastaseră o discotecă și erau căutate pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și distrugere. Cu toate că Judecătoria Medgidia și cea a Tribunalului Constanța l-au achitat pe fostul primar, magistrații Curții de Apel au avut o altă opinie și l-au găsit vinovat. După aflarea verdictului, Dumitru Moinescu a acuzat justiția, spunând că i s-a făcut o mare nedreptate, cel mai probabil, fiind o „comandă” a adversarilor politici care vor să-l scoată din lupta pentru alegerile de la anul.