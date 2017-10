Dumitru Moinescu a câştigat lupta cu DGFP Constanţa

Dumitru Moinescu a câștigat lupta cu DGFP Constanța

ANAF a acceptat, ieri, ca fondată, plângerea depusă de primarul Dumitru Moinescu prin care acesta contesta decizia de impunere emisă anul trecut de Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța. Conform respectivei decizii de impunere, Primăria Medgidia ar fi trebuit să plătească la bugetul de stat 1.529.098 lei. În urma anulării deciziei de impunere emisă de DGFP Constanța, la Primăria Medgidia va avea loc un nou control în ceea ce privește rambursările de TVA. Anul trecut, inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța au efectuat un control la Primăria Medgidia, control care a vizat rambursările de TVA. În urma verificărilor, inspectorii au constatat un prejudiciu de 700.000 lei, iar după aplicarea penalităților suma datorată a ajuns la 1.529.098 lei. Primarul Dumitru Moinescu a refuzat încă de atunci să semneze nota de constatare, motiv pentru care s-a ajuns la situația de a se pune proprire pe conturile primăriei. Primaria Medgidia, prin edilul șef Dumitru Moinescu, a înaintat către Direcția Generală de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, o contestație privind decizia de impunere pe care o consideră netemeinică și cu încălcarea prevederilor legale în materie. „Am apreciat drept incorectă concluzia comisiei de control pentru că nu au evidențiat în raport opiniile noastre. Am apreciat drept interesată în câștiguri personale Comisia, știind că 15% din sumă ar fi trebuit să revină acestor persoane. Erau de împărțit 229.364 lei între cei trei membri ai comisiei și eventual cu șefii, după cum spun gurile rele“, susține primarul Dumitru Moinescu. Ieri, Direcția Generală de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor a anulat decizia de impunere emisă de inspectorii DGFP Constanța, urmând să se refacă inspecția în domeniul rambursările de TVA. „Am contestat la instanțele de judecată, plătind cauțiune, am contestat la Direcția generală de soluționare a contestațiilor de la ANAF acest raport al Comisiei de control. M-am luptat pentru ca banul medgidienilor să rămână acasă în bugetul local. Am primit astăzi (n.n. ieri) de la Direcția generală de soluționare a contestațiilor decizia prin care se desființează decizia de impunere. Am obținut o victorie asupra abuzurilor DGFP și asupra implicării lor în politică. Am protejat Medgidia și bugetul local de lăcomie“, a mai adăugat Moinescu.