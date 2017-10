Dumitru Jeacă, noul subprefect al judeţului Constanţa. Ce atribuţii va avea

Dumitru Jeacă, noul subprefect al județului Constanța. Ce atribuții va avea

Reprezentanții Guvernului au decis să-l numească pe Dumitru Jeacă, de la PSD, în funcția de subprefect al județului Constanța, funcție care va fi exercitată cu caracter temporar, prin detașare.Decizia a fost luată de Guvern în cadrul ședinței din 9 iunie, însă de-abia ieri a fost publicată în Monitorul Oficial al României.„Am văzut în Monitorul Oficial numirea domnului Dumitru Jeacă. Urmează ca zilele următoare să se prezinte la post pentru a-și prelua atribuțiile conform fișei postului. Principalele direcții de care se va ocupa vor viza Juridicul, dar și serviciile deconcentrate. Avem mult de lucru și orice om în plus este binevenit”, a declarat prefectul Adrian Nicolaescu.Dumitru Jeacă are 42 de ani, este căsătorit și a lucrat la Compania Națională Loteria Română, ca manager pe zona Constanța.El a studiat, în perioada 1995 - 1999, la Academia Națională de Informații, Facultatea de Psiho-Sociologie, unde a obținut diploma de licență în domeniul Socio-Psiho-Pedagogie și brevetul de ofițer de informații. Ulterior, a urmat un master de Legislație Maritimă la Universitatea Maritimă Constanța, Facultatea de Navigație și Transport Naval. Totodată, acesta mai are o diplomă de licență în Științe Economice și un master în contabilitate expertiză și audit.Dumitru Jeacă ocupă astfel funcția de subprefect rămasă liberă încă de anul trecut, după ce Ersun Anefi, de la UDTTMR, și-a dat demisia pentru a candida la alegerile parlamentare.