Dumitru Bocai rămâne consilier şi preşedinte la PDL Ovidiu

Dumitru Bocai rămâne consilier și președinte la PDL Ovidiu

Fostul primar al localității Ovidiu, Dumitru Bocai, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că va rămâne în consiliul local, pentru că are o responsabilitate foarte mare față de oamenii care l-au votat. Bocai spune că, deși pierderea scaunului de primar a fost destul de dureroasă, va continua să se implice în buna desfășurare a proiectelor importante pentru localitate. „Am o responsabilitate pentru cei 2.000 de oameni care m-au votat. Voi rămâne în consiliul local pentru a putea contribui la finalizarea proiectelor începute de mine, precum și la implementarea unor proiecte noi”, a spus Bocai. Întrebat dacă are intenția de a părăsi funcția de președinte al Organizației locale PDL Ovidiu, pe modelul lui Tudorel Calapod de la Năvodari, Bocai a menționat: „De să renunț la această funcție? Fiecare își cunoaște motivele pentru care a luat aceste decizii. Eu voi rămâne președinte și îmi voi continua activitatea în cadrul primăriei și la conducerea organizației PDL Ovidiu”. Menționăm că, după ultimele alegeri, Consiliul Local Ovidiu are șase membri de la PSD, cinci de la PNL, patru de la PDL și doi de la PP-DD.