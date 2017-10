Dumitru Bocai a pierdut Primăria Ovidiu

9

La Puscarie cu Bocai!!!

Ma bucur ca locuitorii orasului Ovidiu au reusit sa schimbe acest Jeg de Primar care nu a facut absolut nimic in Oras timp de 4 ani de zile! Cartierul Ovidiu Sud, nu are canalizare si strazile nu sunt asfaltate. Iluminatul public din aceiasi zona functioneaza doar 5 ore pe timpul noptii cu toate ca cele mai mari taxe le platim noi din zona vilelor. Acum 2 ani de zile am fost in audienta la acest primar pt a pietrui strada pe care locuiesc si mi-a spus ca nu-l intereseaza acest cartier pt simplul motiv ca de acolo nu culege voturi adica locuitorii din cartierul de vile nu voteaza de obicei !!!!! RUSINE de primar si Jeg de om!!!! La puscarie cu tine pt fondurile furate de la canalizare si asfaltare!!!!!! UN TARAN HOT!!!