Dublă sărbătoare pentru localnicii satului Lazu

Primarul comunei Agigea, Cristian Maricel Cîrjaliu, alături de administrația locală a organizat, ieri, Ziua Satului Lazu.Edilul a declarat că în fiecare an sărbătoarea satului are loc la 40 de zile după Paște, în ziua în care creștin-ortodocșii prăznuiesc Înălțarea Dom-nului. Localnicii celebrează în aceeași zi și hramul bisericii din localitate, astfel că oamenii s-au strâns mai întâi la slujba de la biserica din sat.Ulterior, locuitorii satului, dar și oaspeții prezenți la sărbătoare au fost invitați în sala de sport din Lazu, unde au mâncat diverse preparate pregătite de organizatori. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de interpreți și formații de muzică populară de pe plan local.În altă ordine de idei, de câțiva ani a devenit o tradiție ca la această sărbătoare să participe și formația de femei din Dubovic, deoarece Pri-măria Agigea are încheiat un parteneriat cu Primăria din Dubovic. Ca și în anii trecuți, formația din Bulgaria a in-terpretat câteva dansuri tradiționale.De altfel, la eveniment a fost prezentă și Stoyanka Parveva, șefa autorității locale din Dubovic. Ea a precizat că este o onoare să se afle printre locuitorii satului Lazu și că îl admiră foarte mult pe primarul Cristian Cîrjaliu, care se preocupă cu interes de soarta localnicilor.Pe de altă parte, reamintim că pe 30 mai este programat un alt eve-niment important pentru comunitatea locală, deoarece va fi inaugurată grădinița din Lazu. Totodată, pe data de 5 iunie va fi tăiată panglica creșei din Agigea.