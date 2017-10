Drumurile din Adamclisi vor fi asfaltate

Comuna Adamclisi va beneficia de noi investiții, deoarece edilul Anton Burcea are în vedere, pentru acest an, realizarea unor proiecte importante pentru dezvoltarea comunei pe care o conduce. Unul dintre aceste proiecte importante pentru administrația locală este cel legat de realizarea unui sistem de canalizare și a unei stații de epurare. Proiectul depus la Ministerul Dezvoltării are ca sursă de finanțare bugetul de stat și alte surse constituite. Investiția urmărește dezvoltarea economică a localității, precum și solicitările locuitorilor de a realiza un sistem centra-lizat de evacuare a apelor uzate menajere. Obiectivele proiectului sunt creșterea pieței agricole și a investițiilor locale și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor. Un alt proiect important pentru comunitate este cel care vizează asfaltarea a 10,2 km de drumuri - 7,5 km în Adamclisi și 2,7 km în satul Zorile. „Am primit aviz favorabil pentru acest proiect depus la Ministerul Dezvoltării. În scurt timp, urmează licitația pentru desemnarea firmei care se va ocupa de lucrări. Pe data de 9 iunie, va avea loc sesiunea de deschidere a ofertelor”, a declarat primarul Anton Burcea. El a mai precizat că speră ca, luna viitoare, să fie demarate și lucrările de asfaltare.