Drumul judeţean Nazarcea - Ovidiu ar putea fi lăsat fără fonduri!

Efectele deciziei Comisiei Europene asupra județului Constanța

Drumul județean Nazarcea - Ovidiu ar putea fi lăsat fără fonduri!

Drumul Județean 228, care face legătura întrelocalitățile Nazarcea și Ovidiu și care deservește ca rută alternativă de intrare în stațiunea Mamaia, ar putea rămâne fără fonduri, în urma unei decizii luate de către Comisiei Europeană (CE).Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului informează că CE a hotărât întreruperea plăților pentru proiectele din Axa 2 privind îmbu-nătățirea infrastructurii regionale și locale de transport.În urmă cu două zile, președin-tele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, lăuda reușita CJC de a finaliza lucrările la Drumul Județean 228 între Nazarcea și Ovidiu până în luna iulie, cu trei luni mai devreme decât era prevăzută darea în exploatare. Se pare, totuși, că ultima decizie a Comisiei Europene privind fondurile alocate acestor lucrări de infrastructură ar putea da peste cap planurile Consiliului Județean. Costurile pentru aceste lucrări se ridică la 410.796,42 lei fără TVA, bani care nu vor mai fi alocați în totalitate dacă CE sesizează nereguli.Autostrada în stand-by, Nazarcea - Ovidiu, fără fonduriCu privire la acest aspect, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța, Cristian Moldovanu, menționează că încă nu se poate pronunța, deoarece nu a primit niciun fel de document oficial în acest sens.„Deocamdată nu am primit nimic oficial. Am văzut doar speculații din presa scrisă și de la televizor. Am căutat și eu informația pe pagina de internet a Comisiei Europene, dar nu am găsit nimic. Nici nu știi ce să crezi, unele informații spun că ar fi vorba de toate contractele, altele spun este vorba doar de cele trei la care au fost probleme. La Constanța, singurul drum județean care beneficiază de reabilitare cu fonduri europene este DJ 228 Nazarcea - Ovidiu. În mod normal, lucrările vor fi finalizate luna viitoare și chiar așa, dacă ar fi să luăm de bune aceste speculații, nu cred că suspendarea fondurilor va fi pe termen lung. Probabil că va fi doar o lună de zile, cât timp vor dura verifi-cările. Ar fi păcat să fie suspendate pe mai mult timp, mai ales acum, când mai este puțin și se finalizează lucra-rea. Și-așa nu se știe când se termină autostrada, iar acesta este un bun drum alternativ de intrare în stațiunea Mamaia”, a declarat Moldovanu.Referitor la eventualii vinovați pentru iscarea acestor probleme și de declarațiile secretarului de stat Răzvan Murgeanu, care acuză Autoritatea Națională de Regle-mentare și Monitorizare a Achizițiilor Publice și Direcția de control din cadrul Ministerului Finanțelor, Cristian Moldovanu spune că „indicat ar fi ca nimeni să nu întoarcă spatele la această problemă” , încercând să explice că toate părțile implicate își au partea de vină.O părere similară este împărtășită și de către directorul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, Adrian Gâmbuțean. El menționează că ideea suspendării fondurilor este la stadiul de „speculații”, neexistând până la ora actuală un document oficial care să o certifice.Deficiențe în sistemul de achiziții publicePotrivit Ministerului Dezvoltării Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Comisia Europeană a luat deja această decizie în urma misiunii de audit efectuată în România, în perioada 28 martie - 1 aprilie 2011, în județene Teleorman, Ilfov și Buzău. În raport, se vorbește despre deficiențele din sistemul de achiziții publice folosite în adjudecarea contractelor de lucrări precum utilizarea unor criterii de selecție discriminatorii de către autoritățile contractante în selecția con-structorilor, folosirea nejustificată a procedurii accelerate și lucrări suplimentare contractate ca lucrări similare.Comisia Europeană a propus autorităților române să verifice, în perioada iulie-august, toate cele 124 de contracte de lucrări încheiate de beneficiarii Axei 2. Concluziile verificărilor și propuneri de acțiune vor fi trimise ulterior Comisiei Europene.În urma reverificării procedurilor de achiziție publică, pot fi propuse corecții financiare cuprinse între 2% și 100% din valoarea proiectelor găsite cu deficiențe. În același timp, CE a cerut României să eficientizeze sistemul de management și control în domeniul achizițiilor publice, sistem în care ANRMAP (Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice) și UCVAP (Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice) sunt instituții naționale responsabile.