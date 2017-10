Droguri vândute pe post de afrodisiace la Constanţa

3

sper sa muriti fara vicii calcati de masina

bah eu unu numai consum de mult...decat bere BAH DA MAI MANCATI CACAT MULT in timp ce va prefaceti ca faceti ceva cu adevarat?ratatilor nu suntem atat de prosti...plantele alea oare de cine sunt aduse in Tzara? bah ma jur ca o sa prind un ratat dasta gen Boc sau Claudiu Palaz asta si il bat cu cel mai mare drag...mai mare decat MAREA NEAGRA...sunteti penibili pe bune...sa nu vorbim de vapoarele care sunt pline de cocaina....oare care o fi principala sursa de cocaina din tzaara...hmmm CLAR NU CONSTANTA...deci ma jur daca prind un ratat dala fac pe dracu in patru si ii dau o piatra in cap....BAH BAREM NU VA MAI COMPORTATI DE PARCA FACETI CEVA...va balaciti in acelas cacat care oricum tot voi la-ti adus...vreti sa faceti ceva pe bune? INTERZICETI COMERCIALIZAREA LOR LA COPII...porci ipocriti cu caracter de vite bolnave de sifilis...aaa si apropo singuru pe care il respect...e Mazare...tot respectu pt omu ala...da ratati dastia gen Claudiu Palaz trebuiesc tarati un pic prin parnaie ca Nastase...va da-ti seama cata apreciere proFUNDa are pe acolo...speriati-va ratatilor de oameni ca mine...