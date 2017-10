Dragoste sau război în PNL Constanţa? Primăria şi CJC, marile mize

Dragoste sau război în PNL Constanța? Primăria și CJC, marile mize

Situația procesului de fuziune PNL-PDL este „clară și lucrurile sunt lămurite” în cel puțin 30 de filiale ale partidului, a declarat, recent, secretarul general al formațiunii, Marian Petrache. Acesta a adăugat că, acolo unde sunt păreri diferite, membrii respectivi vor fi invitați la București, pentru discuții la centru.Tensiuni pentru viitoarele alegeriÎn ceea ce privește fuziunea la nivelul județului Constanța lucrurile nu sunt foarte clare. Mai mult, există voci care susțin că lucrurile nu stau foarte bine în filiala de la malul mării, colaborarea dintre cei doi co-președinți, Gheorghe Dragomir și Gigi Chiru, fiind bazată pe puncte de vedere deseori diferite. De altfel, așa au apărut și primele speculații ce vizează candidații pentru Primăria și Consiliul Județean Constanța. În acest context, din tabăra liberală se transmit semnale că actualul președinte al Organizației Municipale a PNL Constanța, Robert Boroianu, ar urma să fie candidatul PNL pentru Primăria Constanța, în timp ce Septimiu Bourceanu ar urma să fie candidatul pentru Consiliul Județean Constanța.În această situație, foștii democrat-liberali strâmbă din nas și spun că liberalii încearcă să-și impună candidații cu toate că știu că și cei din vechiul PDL au propriile opțiuni, mai exact, Gigi Chiru la Primăria Constanța și George Măndilă la Consiliul Județean.Chiru: „Nu există divergențe“Contactat telefonic, senatorul Gigi Chiru, co-președinte al PNL Constanța, fost președinte al PDL Constanța, a negat că ar exista tensiuni în filiala constănțeană. El a declarat că la Constanța au existat mai multe întâlniri pe tema fuziunii și au existat discuții, însă nu s-a stabilit nimic concret.„Se așteaptă criteriile prin care se va aplica strategia de armonizare a fuziunii. Am avut mai multe întâlniri în teritoriu, noi cei din vechiul PDL cu cei din PNL, dacă pot să mă exprim așa, deși acum suntem toți din PNL. Am o colaborare civilizată cu Gheorghe Dragomir, nu există divergențe. Există un calendar și urmează ca până la data de 29 ianuarie să se ajungă la un acord asupra criteriilor care vor stabili ponderea PNL-PDL în conducerile comune ale filialelor județene. Ceea ce este cert și nu se va schimba până în 2017 este conducerea paralelă, adică a celor doi co-președinți”, a declarat Gigi Chiru.Întrebat despre situația viitorilor candidați la alegerile locale de anul viitor, Gigi Chiru a spus că oricine este liber să-și exprime dorința de a candida, însă se vor face măsurători pentru a fi desemnați cei mai buni.Dragomir: „Vrem să avem cei mai buni candidați“La rândul său, și co-președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, a confirmat că, deocamdată, nu este stabilit niciun candidat și a infirmat că ar exista tensiuni în filiala liberalilor de la malul mării.„Așteptăm criteriile de la Centru și ele vor fi urmate pas cu pas. Sigur, oricine îndeplinește condițiile și va avea susținere în filială va putea fi candidat. Dar, despre candidații care vor fi sigur-sigur vom putea vorbi de-abia după ce aceștia vor fi validați. Nu vrem să facem speculații și să avem candidați doar de dragul de a avea sau de a face figurație, cum s-a întâmplat în anii trecuți, ci vrem să avem cei mai buni candidați cu care să câștigăm Primăria Constanța și Consiliul Județean Constanța”, a de-clarat Gheorghe Dragomir.Cu toate că cei doi co-președinți infirmă tensiunile din PNL Constanța, zvonurile circulă în sensul că aceștia nu se înțeleg, iar o dovadă în acest sens ar fi lipsa conferințelor comune la nivel local și desfășurarea activității în sedii diferite. Totodată, o altă dovadă ar fi organizarea petrecerilor de sfârșit de an în 2014, când acestea s-au făcut separat.În altă ordine de idei, se pare că neînțelegerile dintre Chiru și Dragomir au apărut deoarece Gigi Chiru ar dori să-și mai încerce încă o dată norocul la Primăria Constanța, în timp ce Gheorghe Dragomir ar avea alte opțiuni.Întrebat dacă va mai candida la Primăria Constanța, Gigi Chiru a evitat să dea un răspuns clar și a spus: „Toate la timpul lor!”