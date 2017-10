Dragomir crede că trecerea moţiunii PSD ar ridica PNL în sondaje

Dragomir crede că trecerea moțiunii PSD ar ridica PNL în sondaje

Deputatul liberal George Dragomir era și el prezent ieri la Parlament, în aștepta-rea începerii noii sesiuni. Moțiunea de cenzură cu care amenință social - democrații nu îi sperie, se pare, pe liberali. Dragomir este de părere că rostul partidelor de opoziție este să depună moțiuni de cenzură, în timp ce formațiunile politice care au puterea trebuie să facă față acestora. În aceste condiții, nici proxima moțiune nu reprezintă un pericol pentru guvernarea liberală. Chiar și în situația în care moțiunea cu pricina ar trece, Dragomir crede că cei care ar avea de câștigat ar fi tot liberalii. Și asta pentru că, după cum susține parlamentarul constănțean, cola-borarea dintre PSD și PD ar duce la creșterea în sondaje a liberalilor. Dragomir susține însă că are informații că nici parlamentarii PSD și ai celorlalte partide care s-au declarat pentru această moțiune nu o vor vota toți. Drept e că trecerea moțiunii ar reprezenta iminenta pierdere a fotoliilor multor parlamentari înainte de încheierea la termen a mandatelor, lucru de care se tem mai toți senatorii și deputații, fie ei de la putere sau din opoziție. În ceea ce privește începerea noi sesiuni parlamentare și proiectele pe care le are gruparea liberală de la malul mării, Dragomir ne-a declarat că este semnatar al mai multor proiecte alături de colegii de partid senatorul Puiu Hașotti și deputatul Andrian Mihei, proiecte care nu sunt legate în exclusivitate de Constanța și despre care semnatarii vor oferi mai multe informații la sfârșitul acestei săptămâni.Deputatul liberal George Dragomir era și el prezent ieri la Parlament, în aștepta-rea începerii noii sesiuni. Moțiunea de cenzură cu care amenință social - democrații nu îi sperie, se pare, pe liberali. Dragomir este de părere că rostul partidelor de opoziție este să depună moțiuni de cenzură, în timp ce formațiunile politice care au puterea trebuie să facă față acestora. În aceste condiții, nici proxima moțiune nu reprezintă un pericol pentru guvernarea liberală. Chiar și în situația în care moțiunea cu pricina ar trece, Dragomir crede că cei care ar avea de câștigat ar fi tot liberalii. Și asta pentru că, după cum susține parlamentarul constănțean, cola-borarea dintre PSD și PD ar duce la creșterea în sondaje a liberalilor. Dragomir susține însă că are informații că nici parlamentarii PSD și ai celorlalte partide care s-au declarat pentru această moțiune nu o vor vota toți. Drept e că trecerea moțiunii ar reprezenta iminenta pierdere a fotoliilor multor parlamentari înainte de încheierea la termen a mandatelor, lucru de care se tem mai toți senatorii și deputații, fie ei de la putere sau din opoziție. În ceea ce privește începerea noi sesiuni parlamentare și proiectele pe care le are gruparea liberală de la malul mării, Dragomir ne-a declarat că este semnatar al mai multor proiecte alături de colegii de partid senatorul Puiu Hașotti și deputatul Andrian Mihei, proiecte care nu sunt legate în exclusivitate de Constanța și despre care semnatarii vor oferi mai multe informații la sfârșitul acestei săptămâni.