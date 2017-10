Dragnea: "Ziua de astăzi - un început pentru un drum nou în PSD"

Liviu Dragnea, seful interimar al social-democraților, a declarat că a votat cu speranța că ziua de astăzi poate fi un început pentru un drum nou pentru PSD, potrivit Agerpres.''Am votat cu speranța că ziua de astăzi poate să fie un început pentru un drum nou pentru PSD. Este vorba de încheierea unui ciclu politic. Avem în față multe provocări. Probabil că la sfârșitul zilei voi fi ales președinte PSD, sper. Și s-ar putea să fiu singurul președinte al PSD care a plecat dintr-o organizație mică și care a parcurs toate treptele în partid. Este prima probă serioasă pe care o dă acest partid ca și existență, ca și prezență ca și activitate și ca și dorință de a se implica într-un minim exercițiu de democrație'', a spus Dragnea.El a subliniat că se va putea observa cât de activ este acest partid, cât de bine organizat este, cât de importantă este această acțiune pentru fiecare membru de partid. Liviu Dragnea a ținut să precizeze că, prin introducerea sistemului de vot direct în alegerea președintelui partidului, PSD are șansa de a deveni "într-adevăr un partid de stânga"."Prin exercițiul de azi și prin acțiunile pe care le vom întreprinde zilele următoare, cred că PSD are șansa să fie primul partid care înțelege că cetățenii români își doresc din ce în ce mai mult să participe la decizie, să fie consultați, să se țină cont de părerile și de propunerile lor, să se țină cont de modul cum doresc ei să arate țara și societatea. PSD are șansa să devină într-adevăr un partid de stânga, o stângă modernă care să sprijine și să-și asume principiile fundamentale ale stângii — solidaritate, justiție sociale, egalitate de șanse. Dar, poate în mai mare măsură, ceea ce a și arătat în acești ani de guvernare, că PSD poate fi partidul progresului social și economic", a subliniat Dragnea.Liderul PSD a spus că nu se așteaptă la o prezență de 100% întrucât unii membri ai partidului se află în afara granițelor țării. Pentru alegerile interne ale PSD au fost amplasate urne de vot în toată țara, care vor fi deschise între orele 8,00 și 20,00, rezultatele votului urmând să fie centralizate la București. Alegerile de duminică vor fi validate maine de Comitetul Executiv Național, iar pe 18 octombrie, în cadrul Congresului extraordinar al partidului vor fi aleși președinte executiv, vicepreședinții, secretarul general etc.