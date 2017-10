Dragnea: Relaţia mea cu Victor Ponta este foarte bună

Dragnea: Relația mea cu Victor Ponta este foarte bună

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, la un post de televiziune, că relația sa cu fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, este "foarte bună", cei doi comunicând "de două-trei ori pe zi"."Comunic cu Victor cred că de două-trei ori pe zi, și dacă e în țară, și dacă e plecat, și pe WhatsApp, și pe sms-uri, și direct, la telefon. Relația este foarte bună, totuși sunt ani de zile în care am stat alături. Eu am fost lângă el în toți acești ani în care a fost președintele partidului și șeful guvernului", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.El a apreciat că Victor Ponta va reveni în prima linie a PSD. "Eu cred că Victor Ponta va reveni în prima linie, sper, a partidului, este o figură importantă în PSD, o figură publică importantă în România. L-am și invitat public pe Victor Ponta, ieri, să vină lângă mine, așa cum eu am stat lângă el șase ani. Din partea mea, nici în privat, nici în public, nu o să vedeți vreodată ceva rău spus despre Victor Ponta, ba dimpotrivă. Și o fac cu toată sinceritatea", a declarat Dragnea.Președintele PSD a susținut că cei care vor face parte din viitoarea fundație a lui Victor Ponta nu vor avea nicio problemă în partid. Întrebat dacă această fundație îi încurcă planurile politice, Liviu Dragnea a răspuns:"Categoric, nu. Am spus-o și lui în privat, am spus-o și public, categoric, nu". "Nu este un proiect politic al lui Victor Ponta, este o fundație, pentru care eu și acum îl încurajez și îi doresc succes în proiectele pe care vrea să le dezvolte cu acea fundație. Și nici vreun membru PSD, care este în acea fundație, nu are nicio problemă în partid", a adăugat președintele PSD.