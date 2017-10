Dragnea: PSD susține în continuare majorarea salariului minim

PSD susține, în continuare, majorarea salariului minim, dar nu dorește să pună presiune pe Guvern, fiind firesc ca Executivul să facă o analiză proprie pe această temă, a declarat joi președintele social-democraților, Liviu Dragnea."Eu am ascultat cu atenție ce a spus premierul Cioloș. Este firesc să facă o analiză proprie a actualului Guvern. Nefiind o hotărâre adoptată de vechiul Guvern care să stabilească asta, este normal ca Guvernul să-și facă o analiză proprie. Vor adopta o hotărâre de Guvern în perioada următoare cu privire la salariul minim. (...) Noi susținem în continuare, pentru că, din punct de vedere al competitivității, salariul minim nu afectează activitatea agenților economici, este, din păcate, o discrepanță foarte mare între repartiția veniturilor din această țară", a afirmat Dragnea, la sediul PSD, citat de Agerpres.El a spus că nu dorește să pună presiune pe Guvern, adăugând că nu crede că Executivul nu va majora salariul minim."Nu vreau să pun presiune pe Guvern, nu se procedează așa, noi ne-am spus argumentat poziția noastră. Am prezentat cifre în Parlament, am prezentat premierului date exacte, nu susținem electoral, asta nu are nicio legătură cu capitalul electoral, pentru că noi am majorat salariul minim din 2012 într-o manieră sustenabilă și echilibrată", a susținut Dragnea.