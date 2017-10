Dragnea: "Perspectiva mea nu este de a fi premier"

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a de-clarat, ieri, că, în această calitate, decontează politic orice critică adusă Guvernului, referin-du-se la poziția sa din cel mai recent sondaj de opinie.Întrebat despre sondajul care îl clasează pe locul 5 în topul încrederii, față de primarul general al Capitalei, care este pe locul 1, Dragnea a spus că această situație este determinată de „discuțiile foarte pașnice despre ordonanță”, informează Agerpres.„Ca președinte al partidului, decontez politic orice critică adusă Guvernului, este firesc să se întâmple asta. Oriunde în lume se întâmplă asta. Niciodată n-o să mă vedeți că, dacă cumva Guvernul va face o greșeală, ceea ce nu a fost cazul acum, să mă delimitez de Guvern. Eu am investit încredere în acest Guvern, partidul a investit încredere și vom fi solidari”, a spus Dragnea, la Radio România Actualități.Întrebat dacă are în vedere perspectiva de a fi premier, liderul PSD a spus: „Perspectiva mea nu este asta. Perspectiva mea și a partidului este ca programul de guvernare să fie pus în practică, este cel mai important pentru români. Instrumentul cu care se pune în practică acest program este Guvernul. Dacă acest Guvern va respecta toate prevederile din programul de guvernare, România are de câștigat”.