Dragnea, nelămurit de ce a fost schimbat ministrul Educaţiei

Dragnea, nelămurit de ce a fost schimbat ministrul Educației

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că nu s-a mai întâmplat vreodată în România ca ministrul Educației să fie schimbat exact în perioada examenului de Bacalaureat."N-am înțeles foarte bine de ce a fost schimbat ministrul Curaj. Chiar n-am înțeles. Deci a întârziat pe câmpul pe luptă împotriva plagiatului și schimbi ministrul Educației în perioada Bac-ului. Nu s-a mai întâmplat vreodată în România ca ministrul Educației să fie schimbat exact în perioada Bac-ului", a declarat Dragnea, la Antena 3.Întrebat dacă i-a spus asta premierului Dacian Cioloș atunci când l-a sunat să-i comunice despre remaniere, Dragnea a răspuns afirmativ și a adăugat că discuția nu a fost una lungă."Pur și simplu am înțeles, am luat act, sunt destul de dezamăgit că cei doi — trei de care am tot vorbit public, în frunte cu ministrul Agriculturii, rămân în continuare. Eu cred că lupta împotriva neperformanței în agricultură este mult mai importantă decât întârzierea în lupta împotriva plagiatului. Eu cred că ministrul Educației trebuie păstrat măcar acum, în perioada asta. (...) În afară de declarații, nu prea s-a livrat ceva de la acest guvern", a spus liderul PSD.Despre noii miniștri, el a menționat că nu-i cunoaște decât din vedere și a susținut că premierul a procedat la remaniere "din supărări personale".