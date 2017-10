Dragnea, împotriva amendamentelor lui Șerban Nicolae

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că le va cere colegilor săi de partid parlamentari să voteze împotriva amendamentelor depuse de Șerban Nicolae la proiectul de lege privind grațierea unor pedepse.Întrebat la Palatul Parlamentului dacă le va cere colegilor, explicit, să voteze împotriva amendamentelor inițiate de Șerban Nicolae, Dragnea a răspuns: "Da! Răspunsul este da. E simplu".Liviu Dragnea a precizat că nu există nemulțumire în partid din partea colegilor referitor la felul cum el conduce PSD."Vorbind serios, nu există un curent sau un număr mare (de membri de partid nemulțumiți de felul cum conduce el partidul — n.r.), în schimb, chiar dacă unii colegi pot fi deranjați sau se pot supăra, nu putem să sperăm că vom avea un parcurs politic corect în acest mandat, dacă nu există oarecare rigoare în activitatea parlamentară și în inițiative legislative. Orice parlamentar are drept de inițiativă legislativă, dar este nevoie de o minimă condiție, ca înainte să o depună, să o prezinte la grup, să vadă dacă cumva poate grupul susține și poate grupul ajută să formuleze textele în concordanță cu rigorile legislative. Asta nu au aflat acum colegii mei parlamentari. Am discutat atunci când am făcut listele și niciunul dintre ei nu a refuzat, nu a fost nimeni care a spus că dacă i se pune această condiție îngrozitoare, el nu acceptă să-i semnez eu lista de candidaturi", a mai spus Dragnea, citat de Agerpres.