Dragnea îi somează pe parlamentarii PSD chiulangii: "Nu o să vă regăsiţi pe liste"

Dragnea îi somează pe parlamentarii PSD chiulangii: "Nu o să vă regăsiți pe liste"

Deputații PSD care vor absenta la lucrările din plenul și comisiile permanente ale Camerei vor figura ca atare pe site-ul partidului, iar criteriul prezenței în Parlament va conta în alcătuirea listelor de candidați la alegerile generale, a declarat liderul social-democraților, Liviu Dragnea.„Vreau să nu mai fie nimeni absent la lucrările Parlamentului atunci când se desfășoară, în plen sau în comisii”, a explicat Dragnea.Președintele PSD a precizat că parlamentarii care vor absenta nu riscă sancțiuni.„Nu riscă sancțiuni. Am avut o discuție corectă și cinstită și, peste două săptămâni, dacă lucrurile nu intră în normal, o să punem pe site-ul partidului și o să informăm toate organizațiile, inclusiv în colegiile respective, despre absența colegilor noștri. Le vom face publice”, a mai spus Dragnea.El a adăugat că, potrivit celor convenite în forurile de conducere ale PSD, cei care absentează riscă să nu se mai regăsească pe listele de candidați la alegerile parlamentare.„Este un lucru firesc, am vorbit la sfârșitul anului trecut, am vorbit și la Sinaia, când ne-a întâlnit cu grupurile parlamentare. Prezența și activitatea în Parlament reprezintă un criteriu foarte important, care va fi luat în considerare pentru stabilirea listelor următoare. Este normal, nu poți să pui pe liste oameni pe care nu te poți baza ulterior”, a susținut Liviu Dragnea.