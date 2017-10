Dragnea: Eu nu voi mai veni cu o altă propunere de premier, dacă va fi refuzată

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Eu nu voi mai veni cu o altă propunere. Dacă va fi refuzată, ne vedem în altă parte. (...) Am spus de la început că noi vom avea o singură propunere. Punct. Nu vom veni cu o altă propunere. Dacă această propunere va fi refuzată neexistând niciun motiv constituțional sau din punct de vedere al drepturilor fundamentale să fie refuzată, atunci vom înțelege că nu s-ar dori ca cei care au câștigat alegerile și au majoritate să facă Guvernul. Nu are rost să venim cu a doua propunere", a spus Dragnea, după consultările de la Palatul Cotroceni.El a susținut că nu are nicio relație de rudenie cu Sevil Shhaideh, adăugând că aceasta este membru PSD din iulie 2015.Liderul PSD a afirmat că, în cazul în care premierul va fi desemnat săptămâna aceasta, săptămâna viitoare va exista și Guvernul."Nu avem de gând să pornim niciun conflict, dar dacă demersul nostru, atitudinea noastră, legitimitatea dată de vot nu vor fi respectate, atunci vom acționa în consecință. Cu toate astea, eu (...) plec de la prezumția de bună credință a președintelui, pe care o așteptăm să se exercite în zilele următoare. Nu voi genera niciun război, dar nu am fugit și nu voi fugi niciodată de pe câmpul de luptă", a adăugat președintele PSD.