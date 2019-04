Dragnea, după ce a dansat la nuntă: M-au sunat medicii a doua zi şi m-au întrebat dacă am ceva şi la cap

Dragnea, după ce a dansat la nuntă: M-au sunat medicii a doua zi și m-au întrebat dacă am ceva și la cap

Liviu Dragnea, președintele PSD, a precizat vineri că va merge în țară la reuniunile și mitingurile electorale ale partidului în contextul campaniei pentru europarlamentare, chiar dacă se confruntă în continuare cu dureri de spate."A fost un moment, de fapt, mai multe momente, în care am întrerupt, am văzut că pot să joc în horă, cu toate că m-au sunat medicii a doua zi și m-au întrebat dacă am ceva și la cap și le-am spus că nu, încă, și o să merg, o să merg fără niciun fel de probleme. E domnul Codrin Ștefănescu care, dacă apare vreo problemă, mă susține, cu nea Petrică (Petre Daea - n.r.) o să mai mergem în câteva locuri, dar și cu candidații la europarlamentare. Am vorbit cu echipa de campanie și cu consultanții, cred că miercuri, și au zis: nu știm cum faci cu spatele, trebuie să mergi, pentru că, cu cât a ridicat (scorul PSD în sondaje - n.r.) cu cinci procente", a declarat Liviu Dragnea, la Călărași, întrebat care mai este starea sa de sănătate și dacă prezența sa la mitingurile partidului pentru europarlamentare ar ajuta PSD.