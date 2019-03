Dragnea, după anunţul lui Iohannis privind referendumul: Se alintă, dar nu-l bagă nimeni în seamă!

Dragnea, după anunțul lui Iohannis privind referendumul: Se alintă, dar nu-l bagă nimeni în seamă!

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la anunțul președintelui referitor la referendum și la faptul că PSD s-ar teme de un astfel de demers, că președintele "se alintă dar nu-l bagă nimeni în seamă" și că PSD nu își face o strategie pentru referendum. El a comentat afirmațiile social-democraților Mircea Drăghici și Cătălin Rădulescu potrivit cărora referendumul și alegerile europarlamentare se organizează în secții separate, afirmând: "Copiii spun lucruri trăznite"."Se alintă, dar nu-l prea bagă nimeni în seamă. A zis că de ce ne este nouă frică de referendum? Cărui PSD-ist îi este frică de referendum? Nu are de ce să ne fe frică. De asemenea, invetează tot felul de prostii, că spunem noi că facem secții diferite. Nici măcar nu permite legea asta. Legea referendumului este foarte clară: și referendumul și alegerile se desfășoară în aceleași secții, cu aceleași birouri electorale. Tot inventează tot felul de lucruri. Lui trebuie să-i fie frică de referendum și de întrebările care vor fi puse, nu neapărat la referendum, ci pe lângă", a afirmat Dragnea.Întrebat dacă Executivul va modifica Legea referendumului pentru înființarea unor secții diferite pentru referendum și alegeri, Dragnea a spus: "Nu am auzit-o pe doamna prim-ministru că are de gând să facă așa ceva și sigur nu se va modifica Legea referendumului prin ordonanță".Sursa: romaniatv.net