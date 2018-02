Dragnea dezminte "execuţiile" din partid: "Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu proştii ăştia". Care este situația la Constanța

Dragnea dezminte "execuțiile" din partid: "Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu proștii ăștia". Care este situația la Constanța

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, că miercuri va avea loc un nou CExN, după ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent Național al partidului.Întrebat dacă în ședință se va discuta și despre schimbarea din funcție a lui Niculae Bădălău și Codrin Ștefănescu, Liviu Dragnea a avut o ieșire nervoasă: „Nu. Continuă seria de fake news. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă cu proștii ăștia care tot anunță lucruri că se întâmplă în PSD și ulterior nu se întâmplă. Mă obligați să fac ceea ce nu am făcut niciodată, să anunț public înainte de a da anunțul. Dar o să cer scuze tuturor colegilor mei, ca să nu mai alergați după mine. Comitetul Executiv Național o să-l facem miercuri. Imediat cum termin conferința de presă o să plece anunțul către membrii CExN. Luni o să facem un Birou Permanent Național”, a anunțat Liviu Dragnea, la Parlament, după ședința Birourilor reunite, citat de România Tv.Întrebat la cine face referire, liderul PSD a spus: „Văd doar surse și site-uri obscure. Am văzut și oameni pe care îi citeam, îi urmăream, care se lasă păcăliți”.Liderul PSD a menționat, referindu-se la faptul că Nicolae Bădălău nu mai este vicepreședinte al Senatului, că a fost vorba de doar un vot.„La noi în partid și la noi în Senat și în Cameră se întâmplă votul, votul niciodată nu e o execuție”, a spus Dragnea.Întrebat dacă Niculae Bădălău va fi menținut în funcție, Dragnea a comentat scurt „dacă vrea să rămână, eu nu am nicio problemă”.Presa anunța, zilele trecute, că președintele PSD, Liviu Dragnea, vrea să-l schimbe pe Niculae Bădălău din funcția de președinte executiv. Surse citate de HotNews.ro declarau că Dragnea nu-i iartă poziționarea de partea lui Mihai Tudose în timpul conflictului cu fostul premier și scrisoarea deschisă în care a denunțat suspendarea democrației interne.Alți lideri importanți ai PSD pe care Dragnea ar intenționa să-i pună în discuție pentru pozițiile lor ar fi Marian Oprișan și secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu.Pe de altă parte, și la Constanța, au apărut zvonuri că Dragnea intenționează să schimbe conducerea PSD Constanța după ce filiala de la malul mării s-a poziționat de partea fostului premier Mihai Tudose, în disputele avute cu liderul PSD, Liviu Dragnea.În acest context, cu toate că liderii social-democrați nu ies public ca să clarifice situația, surse din cadrul PSD Constanța susțin că, deocamdată, deși intenția lui Dragnea există, nimeni nu dorește să preia frâiele PSD Constanța. De altfel, tot surse din PSD Constanța au mai spus că actualul lider Felix Stroe este, în continuare, susținut de social-democrații din Constanța, lucru confirmat public atât de primarul Decebal Făgădău, cât și de președintele CJC, Horia Țuțuianu.