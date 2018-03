Dragnea despre întâlnirea cu Timmermans: "Să dau eu explicaţii?"

1

Nici gura nu-i miroase

Uite-l pe viteazul care se ascunde dupa fusta premierului Vasilica cand va fi cautat de un oficial de rang inalt din UE.El este Draknea,bolsevicul cu pretentii de comandant suprem.Ce traba are el cu Justitia ? Nici usturoi nu a mancat nici gura nu-i miroase. L-ati auzit pe Draknea sa spuna ceva rau despre DNA ? Nu,nici vorba.Eu nu-mi aduc aminte.Sunteti rai ! Si ce treaba are Parlamentul cu procurorul Kovesi ? Nu inteleg.Sa ne aducem aminte si de viteazul Ponta, ala care s-a ascuns in Turcia cand l-a inghesuit la Guvern secretarul de stat american.Da,Ponta ala care avea doua discursuri,unul pentru oficialii de la Bruxelles si unul pentru prostii de la Bucuresti. Dar il mai tineti minte pe viteazul Mazare ? Da,razboinicul luminii revolutionarul care dormea si noaptea cu bocancii in picioare si cu basca rosie pe cap.Primarul care isi plimba nevestele din harem cu un US Army Jeep si care la inceputul anilor 2000 purta chiar un pistol adevarat la cingatoare.Ati ghicit.El este. Da,este Rica fara Frica.Asa cum va spuneam Rica fara Frica este conserva de pateu la canibalii din Madagascar si basca lui rosie a ajuns sperietoare de ciori. Politicienii lui peste.