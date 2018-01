Dragnea, declaraţia zilei despre greşelile gramaticale ale viitorului ministru al Educaţiei

Dragnea, declarația zilei despre greșelile gramaticale ale viitorului ministru al Educației

Duminică, 28 Ianuarie 2018

"Eu sper să fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educației dacă mâine va obține votul întregul Cabinet", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului, la finalul reuniunii grupurilor parlamentare PSD și ALDE.Întrebat cum comentează greșelile gramaticale făcute de Popa semnalate în presă, Dragnea a spus: "Eu am văzut tot în presă o susținere din partea a 45 de rectori din România, am înțeles 45 din 48. Pentru mine asta este foarte important. Am văzut această declarație de susținere și chiar câteva intervenții ale unor oameni care lucrează la vârful Educației românești și care au încredere în această propunere și atunci de ce să nu ținem cont și de părerea lor?".Potrivit liderului PSD, "în Comitetul Executiv Național se votează", dincolo de discuțiile din ședință, iar Valentin Popa a fost validat de acest for de conducere al partidului.Întrebat dacă are emoții în ceea ce privește votul de învestire a noului Guvern, liderul PSD a precizat ironic că "tot timpul este emoționat". "Tot timpul sunt emoționat. Tot timpul, când colegi merg la audieri, am foarte mari emoții și atunci așteptăm cu înfrigurare să se termine audierile de mâine și bineînțeles votul", a adăugat Liviu Dragnea.