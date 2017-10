Dragnea: "Candidatura lui Negoiță la șefia PSD a fost ceva neașteptat"

Liviu Dragnea , președintele interimar al social-democraților, a declarat miercuri că nu se aștepta ca Robert Negoiță să-și anunțe candidatura la șefia partidului și a admis că libertatea de exprimare și dreptul de a candida în PSD nu pot fi înfrânte'. “Nu comentez candidatura lui Robert Negoiță, este o candidatură anunțată, încă nu a depus-o, deocamdată nu a venit nimeni cu niciun dosar la comisie, a fost decizia lui, poate și alții mai vor să candideze, în rest, de ce a făcut-o, sincer chiar nu vreau să mă pierd în tot felul de ipoteze, e bine să spună el. Nu mă așteptam la acest anunț, dar eu nu sunt un om care să rămân blocat în astfel de situații. A fost ceva neașteptat pentru tot partidul“, a subliniat Dragnea. Mai mult, Dragnea a afirmat că nu vrea să câștige nicio competiție cu datorii. “Nu, dintr-un motiv foarte simplu: și înainte de Comitetul Executiv, în care am cerut votul de încredere pentru președinte interimar și, mai mult decât atunci, acum, nu am avut și nu am de gând să intru într-o competiție și să câștig o funcție cu datorii. Cel mai rău lucru e ca un președinte la PSD să facă tot felul de înțelegeri, să facă tot felul de promisiuni, care, după ce ajunge președinte, îl condiționează și nu mai are nicio șansă în final să ducă la capăt ideile bune pe care le-a început. Asemenea lucruri nu le-am făcut și nu le fac. Eu, dacă voi candida și voi fi ales, vreau să fiu ales exact pentru lucrurile pe care le afirm eu, pentru proiectul care îl propun partidului, cu unele prevederi care s-ar putea să doară, cu unele prevederi care s-ar putea să deranjeze, cu unele prevederi care necesită foarte multă muncă, să fie un proiect politic care să ajute partidul să capete o cultură a integrității și a cinstei", a mai spus președintele interimar al PSD.Liviu Dragnea a explicat și procedura de organizare pe 11 octombrie a scrutinului pentru desemnarea președintelui PSD."În cadrul regulamentului s-a stabilit că procesul de votare începe la ora 8,00 și nu poate depăși ora 20,00. (...) Am constituit o comisie electorală centrală la nivelul partidului, condusă de Florin Iordache, la nivelul fiecărei organizații județene încep să se constituie comisii electorale județene, iar la nivelul fiecărei organizații locale va fi o mică comisie electorală locală, formată din trei membri la nivel local. Ei primesc buletinele de vot, organizează cabinele de vot, urna, cu lista de membri de partid care vin cu actul de identitate, semnează, iau buletinul de vot și votează. Nu se acceptă să se organizeze secții de vot în cârciumi, magazine sau școli. Vor fi organizate în sediile de partid, acolo unde acestea există, în sediile primăriilor unde vom fi lăsați, în cămine culturale dacă se poate și, dacă nu, la locuința șefului de partid de acolo sau într-un spațiu care este propice pentru așa ceva", a afirmat Dragnea, potrivit Agerpres.