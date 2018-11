Dragnea, atac violent la adresa lui Iohannis: Avem un președinte fake, întors cu cheița

Atacuri dure la adresa președintelui Iohannis, din partea șefului PSD, Liviu Dragnea. ”Va veni momentul când trebuie să dea socoteală pentru nenumăratele ilegalități pe care le-a făcut”, a spus președintele PSD.”Să discutăm puțin și să vedem cine e mincinosul”, a declarat șeful PSD.Liviu Dragnea a mai spus că Klaus Iohannis a spus că nu a fost cercetat penal, însă a avut nouă dosare.Șeful Camerei Deputaților a mai spus că Iohannis a mințit așa cum a mințit și Augustin Lazăr. ”Iohannis a luat cu japca o casă a statului”, a spus acesta.”Iohannis poate fi considerat un infractor”, a afirmat Dragnea.Acesta mai susține că Iohannis a numit doi procurori care l-au scăpat de niște dosare.Liviu Dragnea a mai spus că afirmațiile șefului statului la adresa sa sunt acțiunile unui om „nervos” care „vede cum se strânge funia în jurul parului” și care se gândește că poate veni momentul să „dea socoteală pentru ilegalități pe care le-a săvârșit”.„Vreau să comentez reacția președintelui Iohannis de marți. Eu am văzut ca mulți alții un om în panică, foarte nervos și este firesc pentru că vedem un președinte care este panicat pentru că vede cum se destramă sistemul odios care l-a protejat. Domnul Iohannis vede cum se strînge funia în jurul parului și se gândește serios că poate veni momentul să dea socoteală pentru numeroasele ilegalități pe care le-a săvârșit în anii trecuți. Mai era cineva care folosea placa cu infractorii și penalii, Kovesi, când a început să se discute despre Onea și Portocală”, a declarat Liviu Dragnea.”Cineva poate spune ca el este infractorul care s-a cocoțat în cea mai înaltă funcție în statul român”, a mai spus acesta.Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că informațiile furnizate luni de Liviu Dragnea și care îl vizează sunt "fake news", catalogându-l pe acesta un disperat care progresează.”Despre secția de investivare a magistraților. Vedem de ce a fost atâta presiune ca ea să nu funcționeze. Până acum era sub controlul lui Kovesi. Nimeni nu se gândea că va păți ceva. Sper să se găsească magistrați care să ancheteze. S-ar putea să se gândească că nu merită să își pună cariera în joc. Iohannis se teme că apare un dosar, că îi e chemată soția la audieri. Vom mai vorbi când va apărea a doua valiză”, a declarat Liviu Dragnea.“În opinia mea se conturează din ce în ce mai mult evidența că avem un președinte întors cu cheița, care nu are curaj să ia niște decizii care se impun pentru că cum apare un subiect se mai arată pisica. Putem spune că Iohannis este de fapt tonomatul statului paralel”, a susținut liderul PSD.Întrebat dacă PSD mai are în vedere suspendarea președintelui Klaus Iohannis: ”Cred că nu mai este nevoie, prin ceea ce face se va auto-suspenda...”Sursa: realitatea.net