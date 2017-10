DRAGNEA anunță majorări de salarii

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din această lună, angajații din Sănătate își vor primi salariile mărite cu 15%, iar de luna viitoare, cei din Educație, anunță președintele PSD și, totodată, șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea."Îmi doream să avem instalat, cât mai repede, un guvern #legitim. Un guvern care să adopte primele măsuri fiscale pe care le-am prezentat în Programul de guvernare #PSD și, apoi, în calendarul de implementare", a mai afirmat Dragnea, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.Dintre aceste măsuri, liderul PSD amintește majorarea salariului minim pe economie de la 1.250 la 1.450 lei, eliminarea contribuțiilor pentru sănătate pentru toate pensiile, reducerea prețurilor la medicamente (prin anularea HG. 800/2016 și ieftinirea cu 35% a medicamentelor inovative care și-au pierdut patentul), scutirea de impozitul pe venit a pensionarilor cu pensii mai mici de 2.000 lei (peste 90% dintre pensionari), relansarea și extinderea programului național de sănătate pentru Hepatita C pe baza tratamentului fără interferon, inclusiv pentru pacienții cu grad de fibroză F3, dublarea burselor studențești la 201 lei per student.Liviu Dragnea susține că unele măsuri ar fi trebuit adoptate înainte de 1 ianuarie."Cum nu avem încă un guvern votat de Parlament, în ultimele două zile am lucrat, împreună cu colegii mei, pentru a găsi soluții ca aceste măsuri, atât de așteptate de români, să fie aplicate măcar de la 1 februarie", a completat acesta.