Dragnea: "Am fost şi rămân prietenul lui Ponta"

Dragnea: "Am fost și rămân prietenul lui Ponta"

Comitetul Executiv al PSD își alege astăzi noul lider, Rovana Plumb și Liviu Dragnea fiind cele două variante la șefia interimară a partidului.Coordonatorul politic Liviu Dragnea spune că mulți colegi de partid îl susțin pe el pentru preluarea președinției interimare."Prin implicarea mea și prin formarea unei echipe de conducere partidul poate fi stabilizat, poate avea un moral ridicat. Am această încredere. Am vorbit cu aproape toată lumea", a spus acesta, potrivit B1.ro, care citează Digi24.Dragnea a precizat că se așteaptă să primească votul lui Victor Ponta, pentru că și el a votat mereu pentru premier."Niciodată nu o să fac ceva împotriva lui Victor Ponta, ba dimpotrivă. Eu sunt prieten și camarad cu Victor Ponta din 2010. Am fost și rămân prietenul lui și cu fapta. și cu gândul.Mă aștept să primesc votul lui Victor Ponta pentru că Victor Ponta a fost votat de mine tot timpul", a spus Dragnea.