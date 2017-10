Dragnea: "Am cerut Guvernului să elimine Formularul 088"

Președintele social-democraților, Liviu Dragnea, a anunțat astăzi că a solicitat Guvernului ca în această săptămână "să elimine corvoada numită Formularul 088".Potrivit acestuia, în 2016, acest formular a fost "coșmarul" oamenilor de afaceri, "o povară birocratică, din cauza căreia mii de firme românești au fost blocate abuziv"."De altfel, este prima dată, în ultimii 8 ani, când numărul de firme închise a fost mai mare decât cel al firmelor înființate. Am spus, în Programul de guvernare, că măsurile de simplificare și debirocratizare constituie o prioritate pentru noi. Am și dovedit acest lucru, eliminând cele 102 taxe nefiscale. Continuăm! ANAF-ul trebuie să-și facă treaba, fără a pasa însă responsabilitatea pe spatele antreprenorilor corecți. De aceea, am cerut guvernului SD ca, în această săptămână, să elimine corvoada numită 'Formularul 088'!", a scris Dragnea, pe Facebook.