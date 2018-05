Dragnea a anunţat ce va face PSD dacă Iohannis nu o revocă pe Kovesi

Dragnea a anunțat ce va face PSD dacă Iohannis nu o revocă pe Kovesi

Luni, 16 Aprilie 2018

Șeful PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni, după Comitetul Executiv Național al PSD că nu se ia în calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis chiar în scenariul refuzului de a accepta cererea de revocare a șefei DNA venită de la ministrul Justiției.Întrebat dacă refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe șefa DNA reprezintă un motiv de suspendare a președintelui, șeful PSD a spus: "în niciun caz"."Premierul și cu mine am declarat deja că îl susținem cu totul pe ministrul Toader. Dacă ministrul Justiției va intenționa să facă un demers (în cazul în unui refuz al revocării șefei DNA - n.r), îl vom susține. Am discutat deja în coaliția de guvernare. Decizia este una bună. Să vedem ce va face președintele", a declarat Liviu Dragnea, fără a preciza ce decizie s-a luat în coaliție în scenariul în care Iohannis o păstrează pe Kovesi la șefia DNA.Întrebat de faptul că Tăriceanu spunea că ar trebui ca Guvernul să se sesizeze Curtea Constituțională în cazul in care președintele nu o revocă pe șefa DNA, Dragnea a răspuns:"Am ascultat cu foarte mare atenție sfaturile domnuluilui Călin Popescu-Tăriceanu, dna prim-ministru nu are nevoie să îi spună nimeni să își asume responsabilități, este un om care își asumă răspunderi indiferent ce poziție ocupă. Este discutată deja (în coaliția de guvernare - n.r.). Decizia este una bună. Nu am ce decizie să spun ca vom lua, sa vedem ce face presedintele."Președintele Klaus Iohannis este așteptat să anunțe, luni, la ora 18.00, dacă acceptă sau nu propunerea de revocare a șefei DNA, la solicitarea ministrului Justiției. Până acum, șeful statului a declarat de mai multe ori că apreciază activitatea lui Kovesi.