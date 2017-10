"Dragă Vasile, este mai onorabil să fii caporal sub Băsescu decât soldat prost sub Gorghiu"

1

lupta claponilor

Se pare ca in lupta electorala candidatii nu se mai adreseaza electoratului cu proiecte personale dezvoltate ulterior ca ales ,ci a devenit o galceava intre candidati .Cu niste ambitii bine garnisite cu aroganta si infatuare candidatii nu fac altceva decat sa arate electoratului cat sint de ,,tari in gura''.Mai mult,aflati in ringul electoral candidatii protagonisti promit un spectacol de exceptie,aparent gratuit, mai ceva ca la ,,gala Bute''.Pretul biletului de participare la spectacol va fi stabilit ulterior in functie de onorariul invingatorului si al ,,staff-ului''de campanie .Biletul va fi platit in rate pe toata perioada mandatului.