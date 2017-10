Două zile de sărbătoare în comuna Lumina

Primăria si Consiliul Local Lumina organizează, în perioada 7-8 Mai, „Zilele Comunei Lumina”. Evenimentul a ajuns la ediția a IX-a.Ca în fiecare an, acțiunea își propune să adune laolaltă toți locuitorii comunei, oferind activități dedicate copiilor, tinerilor dar și bătrânilor, precum și un spectacol pe cinste cu artiști renumiți.Drept urmare, pe scena special amenajată vor urca Ansamblul de dansuri folclorice „Luminițe Dobrogene”, format din copiii din localitatea Lumina și instruiți de Elena Dordea. Alaturi de ei se vor mai afla Ansamblul folcloric „Dobrogeanca” din localitatea Ovidiu și Ansamblul Folcloric „Vanghelismo” din Mihail Kogălniceanu. În plus, vor mai evolua Ansamblul de Dansuri „Armânamea” din localitatea Ovidiu, Ansamblul de dansuri grecesti „Astras” dar și ansamblul de dansuri al Comunității Rusilor-Lipoveni din Constanța.Pe lista artiștilor invitați în acest an la „Zilele Comunei Lumina” să încânte spectatorii se află nume celebre ale muzicii românești, precum Maria Ciobanu, Gelu Voicu și formația „Nemuritorii”. Varietatea stilurilor muzicale o aduce prezența pe scenă a lui Ionuț Galani, cunoscut deja pentru repertoriul său de muzică grecească și colaborarea sa cu Ansamblul de Dansuri „Asteria”. Totodată, pe scena va mai urca artistul de muzică etno-dance, Aurel Moldoveanu, Mihai Trăstariu dar și îndrăgita artistă Daniela Gyorfi.În altă ordine de idei, în cadrul evenimentului ce marchează „Ziua Comunei Lumina” vor fi organizate Crosul Primăverii dar și cel dedicat cicliștilor.