Dosarul Referendumul / Liviu Dragnea vrea anularea pedepsei

1

constatare

CEI MULTZI DIN INCHISORI SE AFLA ACOLO PENTRU ERORI JUDICIARE SI SUFERA PE NEDREPT, PE CAND MULTZI HOTZI SI SARLATANI SUNT SI ZBURDA IN LIBERTATAE, DE AIA ESTE ATATA INVERSUNARE, DEFAPT CEI TEMATORI SUNT CHIAR ACEIA CARE SE GANDESC CA ARE SA LE VINA DE HAC, CEI CARE SUFERA PE NEDREPT IN PENITENCIARE DIN CAUZA RAILOR OAMENI ! NU V-ATZI GANDIT SI NU ATZI LUAT IN CALCUL SI ACEST ASPECT AL PROBLEMEI, EXEMPLE SUNT DESTULE : RARINCA, FEMEIA INCHISA MUUUULTZI ANI PENTRU CA AR FI COMIS O CRIMA SI DEFAPT CRIMINALUL A FOST ALTCINEVA, FEMEIA INCHISA PENTRU CA, A FURAT CASCAVAL, SALAM SI........ DIN SUPERMARCHET, CA SA HRANEASCA COPILUL, BATRANICA CARE PENTRU UN CAZ MINOR DE INFRACTZIONALITATE, I- A FOST DISTRUSA VIATZA SI A FOST TARATA PRIN MULTELE SALI ALE TRIBUNALELOR SI ALTE CAZURI ASEMANATOARE, DAR CU ALTE " VINOVATZII ". CEI CARE SUFERA DIN ERORI JUDICIARE, SA LE FIE DATA SANSA LA LIBERTATE, CEI LIBERI NU POT PRETZUI SI INTZELEGE LIPSA DE LIBERTATAE A ALTUIA, PENTRU CA SUNT LIBERI, DOAMNE, LUMINEAZA-I PE CEI CARE AU MINTEA INTUNECATA SI SUNT STAPANITZI DE URA DE LA FRUSTRARI ANTERIOARE !