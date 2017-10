Dosarul în care Traian Băsescu este acuzat de şantaj, redeschis de procurori

1

una este

"a santaja" si alta este "a te simti santajat"! Ori Firea declara ca s-a simtit santajata... Asa o fi ea, mai simtitoare... In fond,a fost prevenita de seful statului, care avea informatii clare ca sotul ei face afaceri ilegale si abuzuri. Unde este santajul? Santajul se retine in cazul in care obtine foloase materiale de pe urma celui santajat. Prevenirea... nu se pedepseste de lege!