Dosarul de incompatibilitate al lui Iohannis, tergiversat la ÎCCJ

Liderul PNL Klaus Iohannis a declarat, ieri, că dosarul său în care este acuzat de incompatibilitate, ca urmare a unui raport al ANI, ar putea fi judecat de ÎCCJ într-un an sau doi, potrivit specialiștilor consultați de liderul PNL, el menționând că nu a primit notificare privind primul termen. Iohannis a fost întrebat dacă a primit înștiințarea cu primul termen de judecată de la Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul dosarului de incompatibilitate deschis de ANI. „Nu am încă niciun termen la Înalta Curte. Sunt în faza în care Înalta Curte mi-a solicitat o întâmpinare, iar specialiștii spun că din această fază până la primul termen durează un an sau doi, deci nu mă aștept la un termen foarte curând”, a afirmat liderul PNL. El a precizat că nu este îngrijorat câtă vreme Curtea de Apel Alba Iulia i-a dat dreptate în primă instanță.