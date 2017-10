„Dormiţi pe o bancă în Gara de Nord dacă sunteţi deranjaţi că afectaţi bugetul”

1

s-a suparat puiul useleului

In loc sa se dezbata problemele grave ale țării ," aleșii neamului prost" sunt preocupati de drepturi nu de indatoriri.Avem un parlament plin de politicianisti care prin lipsa de caracter si de constiinta au devenit o pacoste pentru țară si pentru alegători.Au luat parlamentul in proprietate asa cum au luat si averea statului.Parlamentarii sunt exemple de imoralitate pentru cetateni.La vremea sa,P.P.Carp declara: " In proportie cu Franta,noi n-ar trebui sa avem decat 80 de deputati,si avem, din contra,150 de deputati".Si ca dovada ca nimic nu s-a schimbat de pe vremea sa,Eminescu scria:"De cand exista Obsteasca Adunare,o stransura mai nevrednica de palavragii si de naturi catilinare nu s-au mai vazut".Si astazi Parlamentul nu reprezinta interesele natiunii ci ambitiile personale ale "alesilor neamului".S-a enervat Puiu.Acest politicianist cameleon,de profesie parlamentar,adica fara profesie,face parte din categoria celor care prin felul lor de a fi te zgândăre si te indispune si te determina,sa-i tragi palme,sa-ti combati si sa-ti tagaduiesti propriile convingeri,pentru ca le impartaseste si el.Pretins liberal,Puiu Hasotti,dupa ce ani de zile a facut PSD-ul albie de porci,de dragul puterii si a banilor nemunciti a trecut cu bocceaua sa liberala in tabara pe care a combatut-o.Hasotti uita circul facut in Parlament de catre USL in timpul cand PDL avea majoritatea si paraseau sala ostentativ.In nici un caz PP-DD-istii nu vor dormi pe banca in Cismigiu sau in Gara de Nord.Au invatat de la actualii lor colegi ca se poate dormi mai bine in sala de sedinte.