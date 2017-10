Dorel Constantin Onaca spre Primărie, marşul continuă în forţă!

Dorel Constantin Onaca spre Primărie, marșul continuă în forță!

Ştire online publicată Vineri, 30 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța, Onaca Dorel Constantin, continuă seria premierelor politice constănțene. După 5 întâlniri cu electoratul din Constanța, într-o singură zi, în Tomis Nord, la Cireșica, în piețele Griviței, Unirii, piața Farului și în zona gării, dinamismul echipei portocalii conduse într-un ritm susținut de senatorul Onaca Dorel a marcat o nouă premieră politică. În piața Ovidiu, în fața Muzeului de Arheologie, caravana portocalie a senatorului Onaca s-a întâlnit cu echipa liberalilor condusă de Manea. Cele două echipe au scandat împreună, la unison, „Jos Mazăre!”, cei doi candidați au dat mâna, au schimbat în prezența coechipierilor câteva cuvinte, după care fiecare și-a continuat traseul. Constanța este animată în ultimele zile de un spirit de solidaritate socială fără precedent, generată de programul de administrație locală „Solidaritate pentru Constanța”, pe care Onaca Dorel Constantin și echipa sa de viitori consilieri municipali îl oferă constănțenilor. Acest program de solidaritate socială, o altă premieră constănțeană, a insuflat și celorlalte partide și candidaților lor dorința de a lupta împreună pentru înfăptuirea schimbării! Toți contracandidații lui Mazăre, indiferent de simpatiile, programele sau coloratura politică pe care le afișează, au reușit să intre, la unison, în zona solidarității sociale pe care Onaca și PD-L -ul le oferă pentru a-și uni forțele în vederea stârpirii Răului de la rădăcină și înlocuirii Republicii Roșii Mazăre, coruptă și nărăvită în matrapazlâcuri economice, în furturi sociale practicate cu nerușinare, la lumina zilei, cu o administrație locală a cetățeanului, în folosul său propriu. Concluzia unanimă, care animă lumea politică din Constanța în aceste zile, este că Mazăre tre-buie înlocuit cu altcineva! Tocmai în această idee, programul senatorului Onaca Dorel Constantin, portdrapelul efectuării schimbării administrative în județul și municipiul Constanța, începe zilnic la ora 5 și se sfârșește târziu, în noapte, după miezul nopții. Traseul maratonului caravanei portocalii începe către orele 9 și se termină odată cu lăsarea întunericului, cuprinde zilnic 200-300 de kilometri, cu multiple opriri în care echipa condusă de Onaca Dorel Constantin transmite mesaje adresate, în premieră, segmentului de cetățeni care sunt încă nehotărâți dacă să se prezinte la vot sau nu, persoanelor vârstnice și tineretului. „Dragii mei constănțeni, nehotărârea care generează absenteism, comoditatea și nepăsarea ne pot costa mult mai mult decât s-ar crede la prima vedere. Sunt în joc interese social-economice mult prea mari și prea importante pentru a nu ne prezenta la vot, în număr cât mai mare pe 1 iunie. Viitorul Constanței și al tinerei generații sunt cele pe care votul dumneavoastră le va contura după 1 iunie. La început de secol și de mileniu, într-o Europă în care roșul comunist a devenit o tristă amintire, Constanța nu mai trebuie și nu mai poate fi administrată de o echipă de neocomuniști nărăviți în hoții și șmecherii economice! Aceștia sunt neocomuniștii depravați, pesediștii din gașca națională a lui Năstase cel penal, a lui Hrebenciuc, din gașca dobrogeană a mafioților care roiesc în jurul lui Mazăre și a bețivanului îmbuibat, care doarme prin intersecțiile Constanței duhnind a alcool și nepăsare administrativă! Oare ce-ar trebui să se mai întâmple ca să înțelegem cu toții că urbea noastră nu trebuie să rămână singurul mare municipiu al României administrat de către ciuma roșie a unor penali îmbuibați și îmbogățiți din sudoarea, munca și nepăsarea sau neatenția noastră socială și electorală?!” - le-a spus senatorul Onaca Dorel cetățenilor, pe parcursul maratonului desfășurat în Constanța . Adresându-se persoanelor vârstnice, pe care le respectă în mod deosebit, dar care și-au dat votul, conform sondajelor anterioare, „vrăjitorului mediatic” Mazăre în ultimii 8 ani, candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța, senatorul Onaca Dorel Constantin, le-a spus: „Dragii noștri bătrâni, nu veți pierde nimic din tot ceea ce ați obținut în ultimii ani. Drepturile dumneavoastră nu vor fi lezate, dimpotrivă, vor fi dezvoltate. În schimb, a venit timpul să dovediți înțelepciunea străveche, bătrânească, prin care bătrânii care își iubesc cu adevărat copiii și nepoții se îngrijesc cu mare atenție de viitorul lor. Constanța are nevoie de echilibrul și înțelepciunea dumneavoastră, nu de teama că, Doamne, ferește, veți pierde sacoșele lui Mazăre. Nu le veți pierde, dimpotrivă, veți primi bonuri valorice cu ajutorul cărora vă veți putea procura cu demnitate tot ceea ce veți dori. În schimb, dacă nu veți manifesta discernământul și atenția necesare și veți vota din nou, hoția și minciuna pesediste în fruntea căreia se află Mazăre, nu veți aștepta prea mult și rezultatele dezastrului social-economic al Constanței vor trece peste noi toți și, în mod deosebit peste tânăra generație, precum tăvălugul! Copiii și nepoții Constanței nu merită ca Europa să-și întoarcă fața de la ei! Constanța nu merită pedeapsa bunicilor și părinților noștri! Constanța nu mai are nevoie de Mazăre, Nicușor Constantinescu și PSD! Dragi bătrâni, Constanța copiilor și nepoților dumneavoastră are nevoie de dragostea și atenția dumneavoastră, nicidecum de comoditate și de ură! VOTAȚI SCHIMBAREA!” Electoratului constănțean, în ansamblul său, Onaca Dorel Constantin, candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța, le-a transmis să dovedească atenție maximă și să nu manifeste grabă în secțiile de votare. Onaca Dorel Constantin a accentuat faptul că ineditul acestor alegeri locale de la 1 iunie, constă în faptul că fiecare alegător va primi câte 4 buletine de vot. „Cele 4 buletine de vot trebuie citite cu atenție, fără grabă. Căutați pe toate cele 4 buletine de vot numele meu, Onaca Dorel Constantin. Îl veți regăsi pe 3 din bule-tine, în dreptunghiul în care este înscrisă și sigla partidului, un singur trandafir, precum și denumi-rea prescurtată a partidului, PD-L. Aplicați ștampila în acest dreptunghi. Cetățeni ai Constanței, a venit vremea schimbării! Pentru viitorul copiilor dumneavoastră, pe 1 iunie, votați Onaca primar, votați candidații PD-L pe toate cele 4 buletine de vot!” - acestea au fost îndemnurile pe care senatorul Onaca Dorel le-a transmis și le va transmite constănțenilor și în perioada următoare.