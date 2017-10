Dorel Constantin Onaca - „Solidaritate pentru Constanţa“

Programe electorale

Dorel Constantin Onaca - „Solidaritate pentru Constanța“

Ştire online publicată Marţi, 20 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Cuget liber” continuă astăzi prezentarea programelor electorale ale candidaților la Primăria Constanța. Senatorul Dorel Constantin Onaca este reprezentantul PD-L în cursa pentru fotoliul de edil - șef al municipiului Constanța și intră în cursă cu programul „Solidaritate pentru Constanța”: Prin acest program aș dori ca tinerii, pensionarii și agenții economici să fie priviți și respec-tați în mod egal. Aș dori ca, prin acest mesaj, tinerii și persoanele vârstnice să fie sprijinite nu pentru faptul că sunt considerate clase defavorizate, ci pentru faptul că tinerii sunt viitorul, iar persoanele vârstnice pentru că își iau binemeritatele lor drepturi. Programul are cinci capitole: Copii și Tineret, Pensionari și persoane vârstnice, Subvenția de carte, Agenții economici și dezvoltarea urbană și, nu în ultimul rând, un capitol fără de care nu se poate realiza nici unul din cele prezentate mai sus și anume Curățenia, sănătatea și liniștea publică. Cu un asemenea program putem conta pe Solidaritatea Uniunii Europene Copii și tineret Ne vom ocupa de construcția de grădinițe pentru copii și case pentru tineri. Programul „Case pentru tineri trebuie să fie realizabil nu numai din punct de vedere declarativ, ci și executiv. Mă refer aici la aberația actualului Primar, că va face, dacă-l mai votam o dată, 1000 de locuințe într-un an, când nu a fost în stare să construiască nici măcar 10 locuințe în opt ani. Vom construi locuințe noi, iar în paralel, pentru a nu-i obliga să aștepte ani de zile construirea unei locuințe noi, vom sprijini tinerii pentru ca să poată achiziționa o locuință și de pe piața liberă, necondiționându-i asupra constructorului sau băncii de la care doresc să facă credite pentru a-și cumpăra locuința, până la suma de 100.000 Euro. Pensionarii și persoanele vârstnice Voi începe prin a le duce acasă pachetele pe care le primesc de sărbători, pentru a nu-i umili la cozi și în fața camerelor de luat vederi și sper ca până la sfârșitul primului meu mandat de primar, prin ridicarea nivelului de trai, pensionarii să nu mai aibă nevoie de aceste pachete. Vom da și alte subvenții binemeritate de ei, similare persoanelor din celelalte țări europene. Subvenționarea creditelor de consum, pentru cumpărarea unui aragaz, frigider, mașină de spălat, televizor. Subvenția de carte Susțin promovarea valorilor con-stănțene. Am în vedere susținerea atât a tinerilor olimpici din învățământ sau sport, cât și pro-movarea oamenilor de știință și cultură din Constanța. Agenții economici și dezvoltarea urbană Vom reda speranța celor peste 50 de mii de persoane, care și-au pierdut locurile de muncă, deoarece societățile unde lucrau s-au închis ori au dat faliment din cauza monopolului creat de anumite firme. Acest lucru se va realiza prin transparența totală a licitațiilor publice, dar mai ales prin consultarea permanentă a oamenilor de afaceri din Constanța. Curățenia, sănătatea și liniștea publică Ne vom ocupa de curățenia stradală, rampele de gunoi, amenajarea de parcuri incluzând și programul specific protecției mediului. Referitor la sănătate, faptul că la o populație de peste 350.000 de locuitori, primăria Constanța administrează un spital cu maxim 50 de paturi, este îngrijorător. Am în vedere preluarea de către administrația locală a actualului spital județean și sprijinirea realizării cât mai urgente a Spitalului Regional. Promovarea și informarea constănțenilor cu privire la drepturile și gratuitățile pe care le au în tratarea afecțiunilor, în celelalte țări europene, dacă acest lucru nu se poate realiza în țară. Pentru liniștea publică, voi anula taxele și birurile, „taxele de protecție” impuse de actuala administrație locală și voi dispune înființarea Poliției Locale, care trebuia constituită conform Legii 371 încă din anul 2005.