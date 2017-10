"Domnule Ponta, USL s-a rupt fiindcă PSD a vrut toată puterea şi noi nu am fost de acord"

"Domnule Ponta, USL s-a rupt fiindcă PSD a vrut toată puterea și noi nu am fost de acord"

Victor Ponta l-a întrebat, marți, la Realitatea TV, pe Klaus Iohannis, dacă simte vreo vinovăție pentru ruperea USL, iar liderul ACL a replicat menționând că USL s-a rupt din cauza PSD.Premierul a afirmat că foarte mulți oameni au crezut în USL și a menționat că el nu ar fi candidat împotriva lui Crin Antonescu. "Dvs. ați făcut-o", a spus Ponta, adăugând că USL s-a rupt când Iohannis a vrut să fie ministru."Domnul Ponta, USL s-a rupt fiindcă PSD a vrut toată puterea și noi nu am fost de acord. Atât de simplă este explicația, indiferent cum o punem pe alte note, este singura chestiune reală", a replicat Klaus Iohannis.Acesta i-a reamintit premierului că nu s-a dus la el "fiindcă guvernul a funcționat bine". "Eu am vrut să fiu vicepremier fiindcă guvernul a funcționat prost și am vrut să fac lucrurile mai bine. Dar dvs n-ați puutut să suportați această chestiune", a afirmat Iohannis.