"Domnul Băsescu e un client foarte cusurgiu"

Premierul Victor Ponta consideră că fostul președinte Traian Băsescu "este un client foarte cusurgiu" în privința alegerii locuinței în care trebuie să se mute în termen de 60 de zile de la terminarea mandatului."Domnul Băsescu e un client foarte cusurgiu în sensul în care ultima dată când l-am întrebat pe secretarul general, că nu mă ocup eu de case, nu sunt agenție imobiliară pentru domnul Băsescu. Se ocupă RA-APPS. Secretarul general care coordonează RA-APPS sigur că m-a informat. Ultima dată știu că i-a transmis șapte. Nu e o cifră cum zice românul șapte. Chiar era o listă cu șapte posibile locuințe. Până la urmă o să-și aleagă una din ce mai are RA-APPS-ul. RA-APPS nu prea mai are... ", a afirmat Ponta, la B1TV.El susține că a făcut foarte bine că a dat vila de la Snagov unei fundații și că Vila Dante a închiriat-o ca reședință ambasadorului american."Foarte bine am făcut. Așa cred că am făcut foarte bine închiriind Vila Dante, ca reședință a ambasadorului american și luând 20.000 de euro pe lună chirie, în loc să o dau...", a spus Victor Ponta.Întrebat dacă acest fapt nu reprezintă o răzbunare din partea sa pe Traian Băsescu, Ponta a spus: "Nu. N-am dorința de a mă răzbuna în mod special pe nimeni".El a adăugat însă că "excepțiile confirmă regula".