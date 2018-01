DOLIU în politica românească! Un fost senator PDL, a murit

Ştire online publicată Marţi, 30 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul senator PDL, Tudor Udriștoiu a decedat la vârsta de 72 de ani, după o îndelungată suferință.Tudor Udriștoiu a fost ales senator pe listele PDL-ului în anul 2011. După doar un an el a demisionat din partid.Udriștoiu a fost de profesie medic.Profesorul Udristoiu a fost până în urmă cu doi ani șeful Clinicii I Psihiatrie, din cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova. A bifat multe dintre realizările sistemului medical. Pentru bolnavii și studenții săi a fost o legendă vie. Prins între consultații, ședințe și congrese, profesorul a găsit mereu timp să vorbească despre problemele sistemului medical românesc.„A fost un promotor al psihiatriei moderne"Prof. dr. Tudor Udriștoiu a fost președintele Colegiul Medicilor Dolj, președintele Societății Române de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie, membru – Comisia de Psihiatrie a Ministerului Sănătății, dar și vicepreședinte al World Federation of Societies of Biological Psychiatry. De-a lungul carierei sale, profesorul Udriștoiu a fost manager al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, dar și al Spitalul Clinic „Victor Babeș" Craiova, relatează gds.ro.