Document EXPLOZIV: Ponta şi USL se angajează să desfiinţeze DNA şi Curtea Constituţională

Romani, va conjur! Distugeti Burgezia Rosie Militarat-Securista!

Motto: "Cu puterea scrisului pentru umanism si democratie, am invins Burghezia Rosie Satanica, Militarat-Securist Ceausista, dar am fugit de boborul Rromarlan, in exil sau la Iisus"!(Unul din cei cinci milioane de Romani alungati sau exterminati de Burghezia Rosie Neokkpitalist-jiganizata(jidanizat-tiganizata). - "Liviule, ne'a chemat pe toti controlorii pe aeroport, la 'sedinta'. Cand am aflat, am venit cu Genca, inspectorul din Tampitopole, la tine acasa, sa te'aducem, sa fii in sala, sa’l combati pe pachidermul strecheat, cu creierul cat nuca. Pacat ca ai fost atat de departe(in concediu). L'am auzit pe "generalul" Dumitru Puiu-Porcu URLAND: "Va dau afara pe toti! Maine'aduc altii ca voi!"(Jimmy Soane, fost coleg). Am simtit ca scaunul cade odata cu mine, m'am prabusit si nu ma pot ridica. Incercam, ma fortam sa ma ridic, dar ceva, probabil umbra amenintatoare si ecoul latratului cainelui rabiat imens din fata noastra, ma tintuiau pe podea", a continuat Jimmy. Aceasta mentalitate barbara a Burgheziei Rosii Militarate Ceausiste, i'a distrus pe Ceausescu si fostul popor Rroman – starpitura inculta, primitiva, facut “general” de catre Ceausescu, in “mintea” lui de pachiderm(militaratul “aparator al patriei”, avea 150 de kile) rabiat, se credea stapan pe viata si capacitatea noastre. Acestea a fost cuvintele unui fost coleg, ce CARACTERIZEAZA cel mai bine OSTILITATEA sanguinara a Burheziei Rosii Militarate Ceausiste, fata de democratie - puterea poporului; burghezie rosie ce a preluat puterea de la Dictator si, direct sau prin fii si fiicele lor kkpitalistizati-satanizati, se RAZBUNA pe boborul Rromarlan, de 23 de ani. Pana in Ianuarie 1997, fii si ficele CALAILOR securisto-militarato-ceausisti au "condus" singuri. Dupa, intelegand ca scadenta poate veni foarte repede, prin Zsidanul-Satanic Pataievici(“Constantinescu”), au infeudat bantustanul-colonie, Jewnglishtanezilor, adevaratii CALAI ai democratiei din Rromarlania. Dupa cum vedeti, in acest document exploziv, din partea antisocietatii civile, semneaza un tziganoid nebun pe nume Dogaru, colonel ceausist. Fara comentarii. Repet. Am fost alungat din tara mea, de catre Burghezia Rosie Satanica, militarat-securist ceausista, vinovatul principal fiind Dumitru Puiu-Porcu(betiv si mancau, poreclit Porcu de catre prieteni), din “mama” Katzaoanca si “tata” Rromarlan. Dupa fuga mea de boborul Rromarlan, Puiu-Porcu a fost chemat, deoarece cazul a ajuns la Ceausesti, de catre...Tovarsu', cum ii zice Porcu, si admonestat, criticat, UMILIT si trimis la PELBE, sa'si ceara iertare(???) In ziua sfanta de 1 Octombrie, 1989, l’am blestemat pe Puiu-Porcu sa moara tzicnit. Tzicnit a murit! Pe timpul rascoalei copiilor si tinerilor Romani, din Decembrie, 1989, "generalul" a fost arestat de catre “revolutionari”, dus la balamuc in Timisoara de unde, dupa cateva zile, in secret, a fost scos de Voican Voiculescu, Dan Iosif si un agent Sovietic. Dus pe fasie in Banat, si impuscat in kap ca un caine rabiat ce era. Urmasii lui, vedem, militaratii ceausisti ce l’au TRADAT pe Ceaus si au preluat puterea in Decembrie'nsangerat, vor sa DISTRUGA definitiv boborul, prin noul lor Fuhrer – Infantilul nebun Pontayi. Ei au provocat caderea Fuhrerului-gainar-nebun Bashitler. Mergeti in trecutul apropiat, la evenimentele din iarna, pe timpul protestelor antibashitleriste. S’au incheiat cand un grup de 300 de militarati ceausisti, pensionari cu mii de euro pe luna, au FORTAT cordonul de jandarmi de la televiziune, patrunzand in incinta. Speriati de moarte, Bashitler si seKuristii lui AU CEDAT, au fost invinsi de aceeasi calai ce l’au ucis pe Ceausescu. Este insignificant ca protestele au fost generate de un…Harap Albit de Rromarlani; un paranoic, multiplu agent strain ce actioneaza in…sanatatea Nebunistanezilor – militaratii l’au doborit pe jalnicul Gagautz ce I’a umilit pe Rromarlani cu mult mai mult decat a facut’o Ceausescu. Sub dictatura gainarului nebun, PEGRA politicastroextrapartinica-securista-merdialqaedana-showbizista, cei 1% ce detin totul in bantustan, cu dreptul de viata si de moarte asupra boborului, i'au invins definitiv pe Rromarlani.