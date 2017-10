Dobrogea ar putea deveni regiune de sine stătătoare

3

Fragmentarium

Se limpezesc apele.Declaratiile/stirile prezentate fragmentat par inofensive.Acum,imi vine greu sa cred ca Mazare(PSD-ul) nu a stiut ce intentii are Remus Cernea.Daca nu a stiut este si mai rau.Cernea este doar o rotita din programul numit INDUSTRIA SEXULUI sau ECONOMIA DESTRABALAII-"motor al economiei nationale".Mazare se face ca nu-l intelege pe Cernea(sanchi !).Cernea are o misiune in PSD. Daca aduni toate declaratiile publice facute in timp de clanul pesedist de la Constanta,iti dai seama ce ne asteapta.Sa le luam pe rand: 1-Mazare a declarat ca in Mamaia lucreaza 20.000 de angajati.Vrea sa intelegem ca ne-a dat locuri de munca.Astea sunt minciuni.Celor care nu au simtul masurii le spun ca in anii '70-'80,cea mai mare investitie din Romania a fost Canalul Dunare-Marea Neagra.La Canal au lucrat cam 22.000 de oameni (12.000 de militari plus 10.000 civili).Acolo s-au excavat aproape 400 de milioane mc. de pamant. A fost o munca titanica.Mazare are 20 000 de angajati la desfundat veceuri in Mamaia. 2-Mazare nu a miscat un deget pentru desfiintarea magazinelor de etnobotanice din Constanta.(chipurile nu a are cadru' legal).O fi o intamplare ? 3-Mamaia paradis fiscal-visul lui Mazare.4-Constructii ridicate aiurea.Asta inseamna comisioane grase la partid,mita,spalare de bani negri,evaziune fiscala si "rotunjirea veniturilor"(expresia lui Mazare).5-Sex la prescolari,pepiniera sau baza de recrutare pentru viitoarele prostituate(lucratoare pe litoral).De homosexuali se ocupa Cernea.6-Se vorbeste despre autonomia Dobrogei(in articol se spune "Dobrogea de sine statatoare"). Fesenistii se gandesc la dezmembrarea statului sau la federalizarea Romaniei in interesul baronilor locali.Aici miroase a puscarie.Si nu in ultimul rand sa nu uitam de sprijinul oferit de Biserica prin reprezentantul ei din Constanta,IPS Teodosie.Biserica sprijina destrabalarea.Din lipsa de spatiu ma opresc aici.