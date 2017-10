Doar patru consilieri judeţeni, din 37, şi-au afişat declaraţiile de avere pentru 2010

Doar patru consilieri județeni, din 37, și-au afișat declarațiile de avere pentru 2010

Potrivit informațiilor postate pe site-ul Consiliului Județean Constanța, până acum, doar patru consilieri au reușit să își actualizeze declarațiile de avere și de interese pentru 2010. Potrivit Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității. Mai mult, persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și de interese anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior. Unul vine, altul pleacă În urma demisiei social-democratului Dumitru Manole, Nicolae Buriac i-a luat locul în CJC, el fiind validat în funcția de consilier județean în ședința din luna februarie. Trebuie menționat faptul că și Dumitru Manole și-a depus, la final de mandat, declarațiile de avere și de interese. Nicolae Buriac și-a completat declarațiile pe 24 februarie. El deține un teren agricol de cinci hectare în Cuza Vodă, dobândit în 1996 prin moștenire, și este titularul unui apartament în Constanța. Mai mult, în 2009, și-a cumpărat un autoturism Seat Altea, în rate pe șapte ani, după ce și-a vândut autoturismul Seat Leon. Din 2008, Buriac are active financiare de aproximativ 180.000 de lei. Pe de altă parte, el are datorii de 30.000 de lei, respectiv de 23.000 de euro. Ca asociat al unei firme, noul consilier a încasat un venit anual de 35.580 de lei și 800 de lei din activitățile agricole. Pe autoturismul vândut a luat 6.800 de lei. Din dobânzile bancare, Nicolae Buriac a reușit să pună de-o parte 9.240 de lei, în timp ce soția sa, Mioara Buriac, a economisit 4.500 de lei tot din dobânzi. La veniturile anuale ale soției se adaugă și o pensie de 10.680 de lei. Interesele… Colegul său din CJC, Ion Dumitrache, și-a actualizat, la sfârșitul lunii ianuarie, numai declarația de interese, dar aceasta cuprinde și date referitoare la proprietăți și venituri. Din „vânzare floarea soarelui”, în 2009, el a obținut 202.001 (fără a preciza dacă sunt lei, euro, dolari, etc.). Din dividende, a încasat 14.672, iar salariile sale nete au fost, în total, de 14.858. În plus, el a participat la capitalul a 11 societăți, depășind 5% din capitalul societăților, precum și la capitalul SC General Taxi SA Constanța, aici depășind valoarea de 100.000.000 de lei, dar încadrându-se până în valoarea de 5% din capitalul societății. La capitolul bunuri imobile, Ion Dumitrache se poate mândri cu terenuri în județele Dolj (9.998 metri pătrați), Caraș-Severin (4.980 mp), Tulcea (3.000 mp), Constanța (14.714 mp) și Gorj (concesiune). De asemenea, are o casă în Tulcea, un apartament, o casă stuf în Tulcea și un spațiu comercial în Dolj. Ion Dumitrache mai precizează că toate pozițiile de la teren și clădiri sunt deținute împreună cu soția sa în proporții egale. Mai multe datorii Dintre liberali, Viorel Sorin Ciutureanu este singurul care și-a actualizat declarațiile, pe 24 februarie. Dacă, anul trecut, în declarația din luna martie, Ciutureanu menționa trei terenuri, acum, el figurează doar cu două terenuri în intravilan, de 550 metri pătrați, respectiv 376,5 metri pătrați, acestea două diferind, ca suprafețe, de cele menționate în declarația anterioară. Mai mult, el are un apartament, o casă de locuit și jumătate cotă parte dintr-un spațiu comercial, pe care nu îl avea în martie 2009. Dacă până acum avea doar o datorie de 38.658 de euro, din 2009, acestei sume i se adăugă 70.000 de euro, bani pe care Ciutureanu trebuie să îi restituie unor persoane fizice. Anul trecut, în declarația de avere, liberalul menționase la capitolul venituri anuale doar suma încasată în urma închirierii unui imobil, respectiv 12.000 de lei. De data aceasta, Ciutureanu a specificat veniturile obținute ca director zonal la o societate (20.800 de lei) și ca director logistică (8.000 de lei). De asemenea, din închirierea unor imobile, el a primit aproximativ 19.000 de lei. Indemnizația sa de consilier pentru 2009 a fost de 7248 de lei. Dintre democrat-liberali, doar Adrian Gheorghiță și-a depus la CJC noile declarații de avere și de interese. Dacă, la începutul lui 2009, el deținea trei terenuri agricole în Agigea, Corbu, 23 August (dobândite în 2008), acum, Gheorghiță și-a adăugat un nou teren intravilan în Limanu. Democrat-liberalul deține și acțiuni (50%) la două societăți, în valoare totală de 95.000 de lei. Însă, la fel ca liberalul Sorin Ciutureanu, datoriile sale în 2009 s-au dublat, el adăugând la datoria de 15.000 de euro, o alta de 22.000 de euro. Indemnizația sa de consilier (7.248 de lei), a fost completată în 2009 cu banii primiți din partea Autorității Navale Române (552 de lei) și din partea Biroului Electoral Județean (3.048 de lei). În declarația sa, Adrian Gheorghiță mai precizează că veniturile din avocatură s-au ridicat la 86.418 de lei.