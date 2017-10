Elena Udrea, un nou atac la primarul Constanței:

"Doar gura e de Mazăre"

Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, a declarat, ieri, că nu toți primarii au proiecte bune și eligibile, în acest sens dându-l exemplu pe primarul Constanței, Radu Mazăre, despre care a spus că nu face proiecte, doar „vorbește mai mult, atâta tot”.Acuzată de mai multe ori de Victor Ponta că acordă bani primarilor înregimentați în PDL, iar că ceilalți primari de la PNL sau PSD nu sunt băgați în seamă, ministrul Turis-mului, Elena Udrea, a reacționat.Ea a precizat că nu face diferențe și a spus că politica de dezvoltare a comunităților locale, cu sprijinul ministerului pe care îl conduce, nu ține cont de culoarea poli-tică a primarilor, ci strict de proiectele pe care aceștia le prezintă.„Nu toți primarii au proiecte bune și eligibile cu care să vină la noi, la minister. Am un exemplu în acest sens de pe litoral. Domnul primar al Constanței, Radu Mazăre, pe care noi încercăm să-l ajutăm, dar dânsul nu are proiecte. El doar vorbește mai mult, atâta tot”, a decla-rat Elena Udrea.În altă ordine de idei, ministrul Dezvoltării și Turismului, Elena Udrea, a declarat că primarul Con-stanței, Radu Mazăre, a reușit să cheltuiască doar câteva procente din fondurile europene pe care le are la dispoziție și că acestea îi vor fi retrase în septembrie dacă nu face ceva cu ele.„Ar trebui să se grăbească, pentru că în septembrie îi retragem toate fondurile dacă nu face ceva cu ele”, a precizat Elena Udrea.Printre altele, ea a afirmat că Primăria Constanța a reușit să cheltuiască doar trei milioane de euro din totalul de 91 de milioane de euro, pe care Constanța le are la dispoziție din fonduri europene.