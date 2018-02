DNA cere închisoare cu executare pentru Ludovic Orban

1

justitia , BABA OARBA

Romania este saturata de dosare penale, de procese si alte actiuni juridice care, pana acum in loc sa schimbe moravurile politice, au ca efect perfectionarea metodelor si mijloacelor de a fura fara teama de consecinte, schimband legile in favoarea banditilor. Felul in care actioneaza justitia romaneasca, ne face sa intelegem de ce simbolul justitiei , femeia cu spada, este legata la ochi. Pricipalele institutii care vegheaza la aplicarea justitiei pot fi asemnatae mai degraba cu cele trei maimute: una nu vede, a dpua nu aude si a treia nu vorbeste. Se fura in draci, ca in codru cu consimtamantul si complicitatea unei parti a electoratului si a unor legi permisive care usureaza calea oricarui terchea-berchea sa ajunga parlamentar, mare lider de partid sau ministeriabil. De functiile inferioare acestora nici nu mai vorbim, Se pot cumpara de catre oricine ca la Talcioc. Partea teoretica este usor de enuntat. Practica ne omoara. Ajunge unul deputat si intra in Parlament doar cu izmenele pe el. In scurt timp il vezi in mare tinuta, cu masina de lux, vila si amante. Prospera vazand cu ochii simultan cu sefii care l-au asigurat ascensiunea. Nimeni nu-l intreaba cum a reusit sa faca asa ceva intr-un timp atat de scurt. Anumite organe stau la panda. In loc sa-l aresteze la prima gaina furata din cotet, asteapta sa fure toate orataniile si eventual sa darame si cotetul. dupa care ncepe procesul care va dura pana la prescrierea cazului. Daca este totusi condamnat, intervin apelurile si mutarea dosarelor in alt oras, timp in care, ticalosul poate pleca oricand din tara, cu banii furati. Poate exageram, dar Romania parcurge o faza istorica in care nu mai este corect si normal ca justitia sa dovedeasca faptul ca este vinovat, in loc ca respectivul sa fie arestat , pusa proprire pe avere chiar daca a fost reparizata pe numele neamurilor, si tinut pana cand va demonstra cum a facut averea. Nu trebuie bagat la inchisoare neaparat. Poate sta si acasa dar cu paza la poarta si cu interdicitia de a parasi tara. Toti borfasii politici fac caz de prezumtia de nevinovatie si pana la al doilea apel sau al treilea apel,continua sa fure si sa doseasca prada si cand sa-l bagi la zdup, constati ca a disparut. Cine crede ca se va schimba ceva in Romania, este un naiv. S-a ajuns pana situatia in care eliberati din puscarie, ticalosii de talia lui Nastase, Voiculescu si cârnățăreasa din Pleșcoi sa-si petreacă timpul dintre doua condamnari pe alte continente, in timp ce noi debitam prostii despre cinste pe toate caile oferite de mass-media. Ar fi o solutie. Sa se legalizeze coruptia asa cum este legalizata prostitutia, si nimeni sa nu mai poata fi numit in functii superioare pana nu face dovada ca este corupt sau capabil de a deveni corupt imediat dupa numirea in functie. In vechiul regim erau directori care nu angajau gestionari daca acestia nu aveau cazier, cu cel putin o condamnare la activ. Doar asa se bucurau de increderea sefllor.